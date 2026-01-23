Activité physique : 5 risques à prévenir par grand froid…

Les températures sont négatives ? La pratique sportive en extérieur en période de grand froid a tendance à stresser notre organisme, en particulier notre système cardiovasculaire. Mais pas seulement…

Tous nos muscles subissent l’effet du froid et doivent s’adapter, surtout lorsque le thermomètre affiche une température négative ou lorsqu’il souffle un vent froid, affectant le ressenti. Quels sont les points de vigilance et les autres risques pour notre corps ? En voici quelques-uns :

L’accident cardio-vasculaire: par temps froid, « chaque diminution de température de 1°C est associée à une élévation de 2 % du risque d’infarctus du myocarde dans les 4 semaines qui suivent. Les périodes les plus à risque étant les deux premières semaines », rapporte la Fédération française de cardiologie (FFC). L’organisme doit mobiliser davantage d’énergie pour lutter contre les effets du froid et ainsi maintenir la température du corps. Résultat : le cœur se met à battre plus rapidement. La consommation d’oxygène augmente et les vaisseaux se contractent, favorisant la coagulation du sang. Avec bien sûr certaines personnes plus à risque que d’autres, à l’image des patients souffrant d’une maladie cardiovasculaire (hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, antécédent d’infarctus du myocarde, angine de poitrine) et les plus 70 ans. En effet, ec l’âge l’organisme s’adapte moins bien aux variations de température ;

La déshydratation: le froid nuit à la sensation de soif. Alors, pour votre sortie de marche, de jogging ou à vélo, emportez une gourde, comme vous le feriez en été ;

Les blessures musculaires : Par grand froid, les jambes comme les bras nous apparaissent plus lourds, plus raides, avec un risque de contracture voire de déchirure. D’où l’importance de bien chauffer les muscles avant de sortir, en pratiquant quelques exercices comme des tractions et des roulés de bras ;

La crise d’asthme : comme le rappelle le ministère de la santé : « En cas de froid, les exercices sportifs prolongés à l’extérieur doivent être évités, particulièrement en cas d’asthme instable, d’asthme d’effort ou déclenché par le froid» ;

La chute : par grand froid, le risque de rencontrer des plaques de verglas est plus élevé. Dans pareil cas, il est préférable de se tourner vers une activité intérieure.

Comment éviter les risques ?

De manière générale, la pratique d’une activité physique reste toujours bénéfique, même si elle doit parfois être adaptée. C’est justement le cas lorsque les températures sont négatives. Alors :

Demandez l’avis de votre médecin en cas de doute. En particulier si vous présentez des problèmes ou des antécédents de maladie cardiovasculaire ou d’asthme ;

en cas de doute. En particulier si vous présentez des problèmes ou des antécédents de maladie cardiovasculaire ou d’asthme ; Habillez-vous chaudement, avec trois couches de vêtements ! Limiter la perte de chaleur est indispensable pour protéger ses muscles – dont le cœur fait partie. Couvrez les extrémités du corps, moins bien irriguées : de bonnes chaussettes, des gants adaptés et un bonnet. Portez des matières “techniques” pour protéger ces zones et laisser la transpiration s’évacuer. Et pour le bas du corps, un collant plutôt qu’un short ! Enfin, recouvrez votre cou d’un foulard ou buff. Vous limiterez ainsi le risque de trachéite.