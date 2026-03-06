Generic selectors
Peut-on être allergique au froid ?

06 mars 2026

Ce qui est qualifié d’allergie au froid n’est en réalité pas une allergie classique comme celle au pollen ou l’arachide. Il s’agit plutôt d’une urticaire au froid déclenché par l’exposition à une basse température.

Selon l’Hôpital de Montréal pour enfants, l’urticaire au froid survient lorsque la peau exposée au froid développe rapidement des plaques rouges, gonflées et qui démangent. Cela peut arriver après être sorti par temps froid, après une baignade en eau froide ou même après avoir tenu un objet glacé.

Quels sont les symptômes ?

Les symptômes apparaissent généralement quelques minutes après l’exposition : rougeurs, gonflement localisé, démangeaisons ou sensation de brûlure. Parfois, les lèvres et la gorge peuvent gonfler après la consommation d’aliments ou de boissons très froids.

Dans la majorité des cas, la réaction reste localisée et bénigne. Toutefois, des expositions importantes, comme plonger dans de l’eau froide, peuvent exceptionnellement provoquer une réaction généralisée avec chute de tension, malaise ou difficultés respiratoires. La Mayo Clinic rappelle que ces formes sévères restent rares, mais nécessitent une prise en charge médicale.

Qui est concerné ?

L’urticaire au froid est rare. Elle touche surtout les enfants et les jeunes adultes, mais peut apparaître à tout âge. Dans certains cas, elle disparaît spontanément après quelques années, dans d’autres, elle peut persister plus longtemps.

Comment est-elle diagnostiquée ?

Le diagnostic repose souvent sur un test simple appelé « test au glaçon ». Pour le réaliser, il suffit d’appliquer un glaçon durant quelques minutes sur la peau. L’apparition d’une plaque après réchauffement confirme le diagnostic.

Quel traitement ?

Le traitement repose d’abord sur l’évitement du froid intense et la protection de la peau. Des antihistaminiques peuvent être prescrits pour prévenir ou réduire les symptômes. Dans les formes sévères, un médecin peut recommander de porter un stylo auto-injecteur d’adrénaline.

  • Source : Hôpital de Montréal pour enfants - Mayo Clinic

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

