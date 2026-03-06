Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 382 articles

Concentration, comportement… quels impacts du Covid-19 pour les enfants entrés en maternelle en 2020 ?

06 mars 2026

La pandémie de Covid-19 a entravé la capacité des jeunes enfants à réguler leur comportement, à rester concentrés et à s'adapter à de nouvelles situations. C'est ce qui ressort d’une étude menée par l'Université d'East Anglia, en Angleterre.

Quel a été l’impact de la pandémie de Covid-19 et des confinements sur le développement des jeunes enfants ? Notamment sur ceux entrant en maternelle, une période cruciale où les plus petits apprennent à se socialiser.

En suivant 139 enfants âgés de deux ans et demi à six ans et demi durant plusieurs années, des chercheurs de l’Université d’East Anglia (Norwich, Angleterre) ont observé que ces enfants avaient une progression plus faible de leurs capacités d’autorégulation et de flexibilité cognitive par comparaison à ceux qui étaient déjà en moyenne section au début de la pandémie. Ces enfants ont eu plus de difficultés à passer d’une tâche à l’autre et à contrôler leurs impulsions.

« Pourquoi les enfants en première année de maternelle ont-ils le plus souffert ? » se sont interrogés les scientifiques ? « La petite section de maternelle est le moment où les enfants apprennent les normes de la classe et nouent des amitiés précoces qui façonnent leur confiance en eux, répond le Pr John Spencer, principal auteur de ce travail. Mais pour ceux qui sont entrés à l’école en 2020, les classes ont fermé, les routines se sont effondrées du jour au lendemain et les occasions d’interaction sociale ont été fortement limitées. »

Un besoin de soutien supplémentaire

Les chercheurs indiquent que leur travail met en lumière une génération d’enfants qui pourrait avoir besoin d’un soutien accru de la part des enseignants, des écoles et des services de santé dans les années à venir. Ces résultats soulèvent également des questions sur la manière de protéger le développement des enfants lors de futures situations d’urgence.

  • Source : Child Development

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Cures thermales : toujours remboursées… et toujours utiles
Lire la suite
Violences conjugales : seule 1 femme sur 20 interrogée par son généraliste
Lire la suite
Après un accouchement, pourquoi est-il important de faire appel à une sage-femme ? (Vidéo)
Lire la suite
Concentration, comportement… quels impacts du Covid-19 pour les enfants entrés en maternelle en 2020 ?
Lire la suite
Peut-on être allergique au froid ?
Lire la suite
Alzheimer : découverte de nouvelles cellules impliquées dans la progression de la maladie
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Après un accouchement, pourquoi est-il important de faire appel à une sage-femme ?

SUIVANTE

Fécondation in vitro : quand la culture embryonnaire échoue…

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils