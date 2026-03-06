Concentration, comportement… quels impacts du Covid-19 pour les enfants entrés en maternelle en 2020 ?

La pandémie de Covid-19 a entravé la capacité des jeunes enfants à réguler leur comportement, à rester concentrés et à s'adapter à de nouvelles situations. C'est ce qui ressort d’une étude menée par l'Université d'East Anglia, en Angleterre.

Quel a été l’impact de la pandémie de Covid-19 et des confinements sur le développement des jeunes enfants ? Notamment sur ceux entrant en maternelle, une période cruciale où les plus petits apprennent à se socialiser.

En suivant 139 enfants âgés de deux ans et demi à six ans et demi durant plusieurs années, des chercheurs de l’Université d’East Anglia (Norwich, Angleterre) ont observé que ces enfants avaient une progression plus faible de leurs capacités d’autorégulation et de flexibilité cognitive par comparaison à ceux qui étaient déjà en moyenne section au début de la pandémie. Ces enfants ont eu plus de difficultés à passer d’une tâche à l’autre et à contrôler leurs impulsions.

« Pourquoi les enfants en première année de maternelle ont-ils le plus souffert ? » se sont interrogés les scientifiques ? « La petite section de maternelle est le moment où les enfants apprennent les normes de la classe et nouent des amitiés précoces qui façonnent leur confiance en eux, répond le Pr John Spencer, principal auteur de ce travail. Mais pour ceux qui sont entrés à l’école en 2020, les classes ont fermé, les routines se sont effondrées du jour au lendemain et les occasions d’interaction sociale ont été fortement limitées. »

Un besoin de soutien supplémentaire

Les chercheurs indiquent que leur travail met en lumière une génération d’enfants qui pourrait avoir besoin d’un soutien accru de la part des enseignants, des écoles et des services de santé dans les années à venir. Ces résultats soulèvent également des questions sur la manière de protéger le développement des enfants lors de futures situations d’urgence.