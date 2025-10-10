Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 906 articles

Acupuncture : que dit la science ?

10 octobre 2025

Vous avez dit médecines « alternatives », « naturelles » ou « douces » ? Au même titre que l’ostéopathie ou l’hypnose, l’acupuncture fait partie des pratiques de soins dites non conventionnelles (PSNC). Avec une question : qu’en est-il de sa reconnaissance scientifique ?

Les Anglo-Saxons parlent de l’Evidence based Medecine (EBM), autrement dit, de la médecine fondée sur les preuves. Et comme le rapportent trois médecins français dans un article de 2017 centré sur les maladies de l’appareil digestif, « pour ce qui est de l’EBM, la médecine occidentale ne correspond guère à l’acupuncture ».

Pas reconnue 

En effet, comme le précise d’ailleurs le ministère de la santé sur son site internet, l’acupuncture, au même titre d’ailleurs que les pratiques de soins dites non conventionnelles, « ne sont ni reconnues, sur le plan scientifique, par la médecine conventionnelle, ni enseignées au cours de la formation initiale des professionnels de santé ». Ce qui ne signifie pas que la discipline n’a pas fait l’objet d’études scientifiques. 

Une question de protocoles d’études 

Le ministère rappelle ainsi que « l’acupuncture étant largement pratiquée en France et dans le monde, elle a fait l’objet de plusieurs milliers d’essais cliniques pour un grand nombre d’indications ». Mais, il y a un… “mais” : « la plupart des résultats des essais publiés ne s’appuient pas sur des protocoles suffisamment rigoureux pour pouvoir conclure à l’efficacité de l’acupuncture ».

Illustration à partir de cette méta-analyse américaine de 2022, ayant compilé les résultats de 22 études et de 17 autres méta-analyses sur l’intérêt de l’acupuncture dans la prise en charge de la douleur aiguë aux urgences. Comme ils le soulignent en conclusion : « la majorité des revues ont conclu que l’acupuncture était une stratégie efficace contre la douleur aiguë, avec le potentiel d’éviter ou de réduire la dépendance aux opioïdes ». Et d’ajouter : « de futurs essais multicentriques sont nécessaires pour clarifier la posologie et la généralisation de l’acupuncture pour la douleur aiguë aux urgences ».

Des risques limités 

Pour le ministère français de la santé : « seuls les effets bénéfiques sur certaines douleurs chroniques, sur les nausées ou les vomissements ont pu être mesurés avec suffisamment de certitude ». Il rapporte toutefois que « si l’acupuncture est réalisée en conformité avec le cadre légal, les risques d’effets indésirables graves sont très limités ».

  • Source : Ministère de la Santé - Brissot, R., Huchet, A. et Nizard, J. (2017). L’acupuncture face à la Médecine Fondée sur les Preuves (Evidence-Based Medicine EBM) dans les maladies de l’appareil digestif. Hegel, 3(3), 201-210. - Nielsen A, Dusek JA, Taylor-Swanson L, Tick H. Acupuncture Therapy as an Evidence-Based Nonpharmacologic Strategy for Comprehensive Acute Pain Care: The Academic Consortium Pain Task Force White Paper Update. Pain Med. 2022 Aug 31;23(9):1582-1612. -

  • Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Troubles dys : comment les repérer ?
Lire la suite
Acupuncture : que dit la science ?
Lire la suite
Santé mentale : une IA pour mieux suivre les patients dépressifs et bipolaires
Lire la suite
Fertilité : ce que vous devriez savoir sur les ovocytes (Vidéo)
Lire la suite
Le deuil : le vécu des Français en dix chiffres choc
Lire la suite
Suicides en France : les jeunes femmes de plus en plus touchées
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Fertilité : ce que vous devriez savoir sur les ovocytes

SUIVANTE

Pourquoi est-il indispensable de vous démaquiller ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils