Aider un parent en perte d’autonomie

Faire les courses, préparer un repas, gérer le courrier… En France, environ 3,4 millions de personnes aideraient un proche de 60 ans ou plus, à domicile, dans les tâches de la vie quotidienne. Un rôle compliqué, chronophage et potentiellement anxiogène. D’où l’importance de s’entourer et de mettre une organisation en place.

Si vous constatez que l’autonomie d’un parent diminue et qu’il vous est de plus en plus compliqué d’intervenir, de nombreuses solutions existent pour le – et vous – soulager. A commencer par une aide-ménagère à domicile, que vous pouvez solliciter auprès du centre communal d’action sociale (CCAS) ou de la mairie. Certaines caisses de retraite octroient également une aide spécifique « pour bien vieillir chez soi ».

A l’image des aides à domicile et du portage de repas, de nombreuses aides sont liées au degré de perte d’autonomie. Les professionnels parlent de GIR 1, 2, 3 ou 4, pour une situation évaluée par les services du conseil départemental. Il suffit pour cela de remplir un dossier de demande d’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile.

Dégager du temps

De cette façon, l’aide apportée ne repose pas uniquement sur vous ou un autre proche. La mise en place d’un accompagnement adapté au domicile vous permet ainsi de dégager du temps, un temps de qualité auprès de votre proche. Et le cas échéant de continuer à exercer votre activité professionnelle plus sereinement.

Sachez enfin que la loi prévoit des dispositions pour permettre aux salariés et aux fonctionnaires de prendre des congés spécifiques dans le but d’accompagner un proche, en fin de vie ou en perte d’autonomie grave : congé de proche aidant, pour les salariés du privé et les fonctionnaires, disponibilité et temps partiel pour les fonctionnaires. Et encore congé de solidarité familiale pour les salariés du privé et les fonctionnaires.

A noter : Pour en savoir plus, consultez le portail national d’information pour l’autonomie les personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches à l’adresse : https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr