Sexualité : 3 choses à savoir sur la sueur

14 août 2025

Pendant l’activité sexuelle, le rythme cardiaque et la température corporelle augmentent, entraînant une transpiration accrue, comme lors d’un effort physique intense. Due à l’activation des glandes sudoripares, cette réaction naturelle est souvent considérée comme gênante. Voici trois informations qui vous feront peut-être changer d’avis.

La sueur peut augmenter l’excitation sexuelle

Si la transpiration peut, notamment quand elle est abondante, être considérée comme répugnante et associée à la saleté, une étude de l’université de Californie à Berkeley montre qu’elle peut aussi augmenter l’excitation. Du moins chez les femmes hétérosexuelles. C’est précisément l’exposition à l’androstadiénone, un composé chimique présent en grande quantité dans la sueur masculine qui augmente les niveaux d’excitation chez les femmes. Dans ce travail, cette phéromone s’est également montrée capable d’améliorer l’humeur des participantes. Mais ces bienfaits n’interviennent qu’à une seule condition : être exposée à une transpiration « fraîche ». Car lorsque la sueur s’oxydait, une vingtaine de minutes après l’effort fourni par les participants masculins, l’effet excitant disparaissait.

Les odeurs corporelles jouent un rôle dans l’attirance

La sueur de chacun et chacune d’entre nous a un parfum unique. En effet, lorsqu’elle entre en contact avec les bactéries de la peau, la transpiration produit une odeur corporelle influencée notamment par des facteurs génétiques. Des études ont montré que ce parfum personnel joue un rôle dans l’attraction sexuelle. Ainsi nous serions davantage attirés par l’odeur naturelle de partenaires génétiquement différents de nous. Ce phénomène pourrait s’expliquer en partie par la sélection naturelle.

La sueur, une source de stress discriminant les femmes

Malgré son caractère naturel et l’importance de la transpiration dans l’attirance et l’excitation sexuelle, de nombreuses personnes la considèrent comme indésirable, voire dégoûtante. Résultat, certaines personnes, notamment celles souffrant d’hyperhidrose, c’est-à-dire d’une transpiration excessive, vivent mal leur sudation pendant l’acte sexuel. Cette gêne semble plus marquée chez les femmes, souvent soumises à des normes de propreté plus strictes par la société. Or l’anxiété ainsi provoquée peut diminuer le plaisir sexuel ou conduire à l’évitement de certaines situations intimes.

  • Source : University of California- Berkeley

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Dorothée Duchemin

