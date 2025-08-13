Journée mondiale des gauchers : non, ils ne seraient pas plus créatifs que les droitiers…

Dans l’imaginaire collectif, les gauchers sont perçus comme étant plus créatifs que les droitiers. Après tout, Leonard de Vinci et Jimi Hendrix étaient bien gauchers ! Mais une étude récente vient casser le mythe. Explications, à l’occasion de la journée mondiale des gauchers, ce mercredi 13 août.

Lewis Caroll, David Bowie, Marilyn Monroe, Léonard de Vinci, Jules César, Albert Einstein, Beethoven, Isaac Newton et même Bart Simpson. Ces illustres personnages ont le point commun d’être gauchers. Groupe assez rare puisque les gauchers ne représenteraient que 10 % de la population mondiale. Longtemps contrariés, les gauchers ont désormais la réputation d’être plus créatifs et géniaux que les droitiers.

Ils pourraient être doués d’une pensée divergente plus développée que celle des droitiers. Cette pensée divergente est la capacité à envisager et explorer plusieurs solutions possibles à un même problème plutôt que de rechercher une seule réponse. Cela favorise ainsi l’originalité, la flexibilité et l’innovation. Selon Daniel Casasanto, professeur associé au département de psychologie de l’Université de Cornell (New York) et directeur du Experience and Cognition Lab, celle-ci est favorisée par l’hémisphère droit. Celui-ci étant dominant chez les gauchers, cela signifie-t-il pour autant qu’ils sont plus créatifs que les droitiers ?

Les droitiers surreprésentés dans les professions les plus créatives ?

C’est ce qu’ont voulu savoir Casasanto et son équipe. Ils ont épluché près de 1 000 études publiées depuis le début du 20e siècle. Nombre d’entre elles ont dû être écartées car elles n’étaient pas standardisées ou ne portaient que sur des droitiers. Seules 17 études étaient vraiment pertinentes. Selon les résultats, publiés le 27 juin dans la revue Psychonomic Bulletin and Review, les gauchers ne seraient pas plus créatifs que les droitiers. « Si l’on examine la littérature dans son ensemble, l’affirmation d’une créativité gauchère est tout simplement infondée, a déclaré Daniel Casasanto, principal auteur de l’étude, dans un communiqué. Les données ne soutiennent aucun avantage en matière de pensée créative pour les gauchers. En fait, il existe certaines preuves que les droitiers sont plus créatifs, et de solides preuves que les droitiers sont surreprésentés dans les professions qui exigent le plus de créativité. »

Selon cette méta-analyse, que l’on soit droitier ou gaucher n’aurait pas d’effet sur la pensée divergente. Les droitiers avaient même parfois un léger avantage. L’équipe de Casasanto a réanalysé les données d’une grande enquête menée aux Etats-Unis sur la latéralité. L’échantillon comprenait 12 000 personnes et 770 professions. Chacune étant classée selon le niveau de créativité, en combinant des critères comme « l’originalité » et le « raisonnement inductif ». Les résultats ont montré que les gauchers étaient sous-représentés dans les professions qui nécessitaient le plus de créativité. A l’exception de deux domaines, l’art et la musique.

Qu’est-ce que l’exceptionnalisme gaucher ?

Alors comment expliquer que les gauchers jouissent d’une telle réputation concernant une supposée créativité exacerbée ? Ce que les chercheurs nomment « l’exceptionnalisme gaucher » l’expliquerait, en partie. C’est « l’idée qu’il est rare d’être gaucher et rare d’être un génie créatif, donc que l’un pourrait expliquer l’autre. »

Autre facteur ? « Cette idée selon laquelle gaucher, art et maladie mentale vont ensemble – ce que nous appelons le “mythe de l’artiste torturé” – pourrait contribuer à l’attrait et à la persistance du mythe de la créativité des gauchers », a déclaré Daniel Casasanto.

« Se concentrer sur seulement deux professions créatives où les gauchers sont surreprésentés – l’art et la musique – est une erreur statistique très courante, poursuit le chercheur. Les gens se disent : puisqu’il y a beaucoup d’artistes et de musiciens gauchers, les gauchers doivent être plus créatifs. Mais si l’on regarde les professions de manière impartiale et globale, cet avantage apparent disparaît. »