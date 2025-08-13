Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 708 articles

Journée mondiale des gauchers : non, ils ne seraient pas plus créatifs que les droitiers…

13 août 2025

Dans l’imaginaire collectif, les gauchers sont perçus comme étant plus créatifs que les droitiers. Après tout, Leonard de Vinci et Jimi Hendrix étaient bien gauchers ! Mais une étude récente vient casser le mythe. Explications, à l’occasion de la journée mondiale des gauchers, ce mercredi 13 août.

Lewis Caroll, David Bowie, Marilyn Monroe, Léonard de Vinci, Jules César, Albert Einstein, Beethoven, Isaac Newton et même Bart Simpson. Ces illustres personnages ont le point commun d’être gauchers. Groupe assez rare puisque les gauchers ne représenteraient que 10 % de la population mondiale. Longtemps contrariés, les gauchers ont désormais la réputation d’être plus créatifs et géniaux que les droitiers.

Ils pourraient être doués d’une pensée divergente plus développée que celle des droitiers. Cette pensée divergente est la capacité à envisager et explorer plusieurs solutions possibles à un même problème plutôt que de rechercher une seule réponse. Cela favorise ainsi l’originalité, la flexibilité et l’innovation. Selon Daniel Casasanto, professeur associé au département de psychologie de l’Université de Cornell (New York) et directeur du Experience and Cognition Lab, celle-ci est favorisée par l’hémisphère droit. Celui-ci étant dominant chez les gauchers, cela signifie-t-il pour autant qu’ils sont plus créatifs que les droitiers ?

Les droitiers surreprésentés dans les professions les plus créatives ?

C’est ce qu’ont voulu savoir Casasanto et son équipe. Ils ont épluché près de 1 000 études publiées depuis le début du 20e siècle. Nombre d’entre elles ont dû être écartées car elles n’étaient pas standardisées ou ne portaient que sur des droitiers. Seules 17 études étaient vraiment pertinentes. Selon les résultats, publiés le 27 juin dans la revue Psychonomic Bulletin and Review, les gauchers ne seraient pas plus créatifs que les droitiers. « Si l’on examine la littérature dans son ensemble, l’affirmation d’une créativité gauchère est tout simplement infondée, a déclaré Daniel Casasanto, principal auteur de l’étude, dans un communiqué. Les données ne soutiennent aucun avantage en matière de pensée créative pour les gauchers. En fait, il existe certaines preuves que les droitiers sont plus créatifs, et de solides preuves que les droitiers sont surreprésentés dans les professions qui exigent le plus de créativité. »

Selon cette méta-analyse, que l’on soit droitier ou gaucher n’aurait pas d’effet sur la pensée divergente. Les droitiers avaient même parfois un léger avantage. L’équipe de Casasanto a réanalysé les données d’une grande enquête menée aux Etats-Unis sur la latéralité. L’échantillon comprenait 12 000 personnes et 770 professions. Chacune étant classée selon le niveau de créativité, en combinant des critères comme « l’originalité » et le « raisonnement inductif ». Les résultats ont montré que les gauchers étaient sous-représentés dans les professions qui nécessitaient le plus de créativité. A l’exception de deux domaines, l’art et la musique.

Qu’est-ce que l’exceptionnalisme gaucher ?

Alors comment expliquer que les gauchers jouissent d’une telle réputation concernant une supposée créativité exacerbée ? Ce que les chercheurs nomment « l’exceptionnalisme gaucher » l’expliquerait, en partie. C’est « l’idée qu’il est rare d’être gaucher et rare d’être un génie créatif, donc que l’un pourrait expliquer l’autre. »

Autre facteur ? « Cette idée selon laquelle gaucher, art et maladie mentale vont ensemble – ce que nous appelons le “mythe de l’artiste torturé” – pourrait contribuer à l’attrait et à la persistance du mythe de la créativité des gauchers », a déclaré Daniel Casasanto.

« Se concentrer sur seulement deux professions créatives où les gauchers sont surreprésentés – l’art et la musique – est une erreur statistique très courante, poursuit le chercheur. Les gens se disent : puisqu’il y a beaucoup d’artistes et de musiciens gauchers, les gauchers doivent être plus créatifs. Mais si l’on regarde les professions de manière impartiale et globale, cet avantage apparent disparaît. »

  • Source : université de Cornell, Psychonomic Bulletin and Review

  • Ecrit par : Dorothée Duchemin

Journée mondiale des gauchers : non, ils ne seraient pas plus créatifs que les droitiers…
Lire la suite
Des chercheurs percent le mystère du syndrome de fatigue chronique
Lire la suite
Parentalité : pourquoi la frustration est-elle indispensable chez les enfants ?
Lire la suite
Cas de listériose : quels sont les symptômes de la maladie ?
Lire la suite
Canicule et diabète : quelles précautions prendre ?
Lire la suite
Encéphalite à tiques : hausse de 60 % du nombre de cas déclarés en 2024
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Comment vraiment bien s'hydrater cet été ?

SUIVANTE

Bébé : savez-vous vraiment utiliser le liniment ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils