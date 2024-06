Aides auditives : l’IA se met au service de notre intelligence

Depuis plusieurs années déjà, l’intelligence artificielle a intégré les aides auditives. Les nouvelles technologies disponibles se basent sur une compréhension approfondie du fonctionnement de notre cerveau pour l'assister et le soutenir, améliorant ainsi le confort d'écoute. Explications.

Deux intelligences pour mieux profiter des sons de la vie

L’intelligence artificielle (IA) fait beaucoup parler d’elle depuis l’avènement des IA dites génératives. Pourtant la technologie existe depuis de nombreuses années. Elle équipe d’ailleurs les aides auditives avec comme objectif de soutenir le travail du cerveau.

Oticon, l’un des pionniers en la matière, a développé le concept du BrainHearingTM. Ce dernier repose sur une approche qui traite les signaux de la parole afin qu’ils soient restitués de manière claire par l’appareil pour le cerveau. Ainsi, l’utilisateur bénéficie d’un confort d’écoute augmenté et une meilleure compréhension dans le bruit. Le tout en soulageant le cerveau et donc en le fatiguant moins. Ce dernier peut ainsi se concentrer sur d’autres tâches plus facilement. C’est une démarche essentielle pour soulager le travail cérébral et prévenir le déclin cognitif.

En effet, si le cerveau n’est pas pleinement soutenu pour fonctionner de manière naturelle, il compense et se modifie, subissant un stress supplémentaire. Dans de nombreuses études, la perte auditive non traitée et ses conséquences sur le cerveau sont associées à l’isolement social, à la dépression et à un risque significativement accru de déclin cognitif et de démence.

L’IA s’empare aujourd’hui d’autres innovations comme des capteurs qui analysent les mouvements de l’utilisateur, sonenvironnement et les activités de conversations autour de lui afin de comprendre ce que celui-ci souhaite et doit entendre. Cette technologie détecte donc les intentions d’écoute de l’utilisateur et s’y adapte constamment afin de fournir une aide au cerveau véritablement personnalisée. L’ensemble s’appuyant sur une expérience sonore à 360°. Autrement dit, tous les sons sont captés sur 360°, exactement comme le fait l’audition normale !

Réseau neuronal profond : une IA aboutie…

La principale technologie élaborée à partir de l’IA :le « réseau neuronal profond ». Cette technique d’apprentissage automatique équipe les aides auditives Oticon depuis 2020. En quoi consiste-t-elle ? Il s’agit tout simplement d’une architecture de neurones artificiels capable d’apprendre et d’utiliser cet apprentissage en situation réelle. Ce réseau s’appuie aujourd’hui sur un apprentissage réalisé à partir de dizaines de millions de scènes sonores et vient d’être mis à jour avec une deuxième génération. C’est d’ailleurs le plus haut degré d’IA intégré dans une aide auditive.

Rester à l’écoute de sa santé cérébrale

L’IA, grâce aux nombreuses innovations développées dans les aides auditives, permet d’entendre le plus naturellement possible, à l’image d’un individu sans trouble auditif. Profiter des sons de la vie, sans fatigue auditive et sans surcharge cognitive, c’est une manière de bien vieillir. Prendre soin de son audition, c’est prendre soin de son cerveau et garder toutes ses chances de maintenir une vie sociale active et à fortiori, se protéger contre l’isolement, la dépression et même la démence. Pour savoir où vous en êtes, n’hésitez pas à faire un test auditif gratuit en ligne sur oticon.fr ou vous rendre dans un centre d’audioprothésiste afin de tester votre audition.