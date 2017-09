Aides auditives : mieux entendre pour mieux vivre

Vous avez la sensation que vos proches ne parlent pas assez fort ou n’articulent pas bien ? Dans un environnement bruyant, vous éprouvez des difficultés à comprendre les conversations ? Il est peut-être temps d’envisager de vous équiper d’aides auditives… Rassurez-vous : les appareils d’aujourd’hui n’ont plus grand-chose à voir avec ceux d’hier et permettent à leurs utilisateurs de recommencer à interagir presque naturellement ! Témoignages de patients et d’audioprothésistes à l’appui.

« Je ne fais plus répéter mon entourage qui semble moins énervé. Quand je fais du vélo, je ne suis plus obligé d’être en alerte au cas où une voiture que je n’ai pas entendue arriverait. Je suis plus relax ». Victor L. est aujourd’hui équipé d’aides auditives Oticon Opn. « Cette nouvelle technologie représente une rupture par rapport à ce qui se faisait avant », explique Jean-Philippe Emard, audioprothésiste à Agen. « Avec cet appareillage, la captation du son s’effectue à 360 degrés et ce, quelle que soit l’ambiance sonore. Donc vous profitez de toute la richesse sonore d’un environnement. Cela peut être de la musique, un son qui vous met en alerte, avec Opn vous avez la totalité du champ auditif ».

Pour Gérard B., ces aides auditives représentent un « changement radical ». Egalement appareillé, il a rapidement constaté une différence fondamentale de son audition au cours des repas de famille. « J’ai retrouvé le plaisir énorme de pouvoir me mêler à la conversation ». Même ressenti pour Didier B. « Nos proches, nos collaborateurs sont moins agacés. Ils répètent moins et la relation d’échange est plus naturelle et conviviale ».

Des sons disparus réapparaissent

C’est ce que confirme Anne Frangeul, audioprothésiste à Rennes. « J’ai déjà équipé des patients en renouvellement avec Oticon Opn. Ils éprouvaient auparavant de réelles difficultés en groupe ou dans des pièces sonores. Ces aides auditives ont représenté un bouleversement dans leur vie. Ils ont pris plus d’assurance en groupe, ils prennent du plaisir à participer à des conversations. C’est radical. Pour moi c’est une vraie révolution ». Pour Thierry Chanteur, audioprothésiste à Bordeaux, « c’est le fait de pouvoir écouter les sons sur 360 degrés qui permet une meilleure compréhension du son en milieu bruyant ».

Au-delà de ce bénéfice, ces aides auditives semblent également offrir un confort d’écoute. « Mes patients ressentent énormément de confort, de clarté et une sonorité naturelle. Nous avons une restitution maximum des sons », indique Thierry Chanteur. D’ailleurs certains prennent du plaisir à redécouvrir des sons. C’est le cas d’Eugène G. « Cette technologie est une révolution. Je revis car j’entends à nouveau les sons qu’avant je n’entendais plus ». Autre témoignage édifiant, celui de Valérie L. « J’ai l’impression que cela ne me demande plus du tout d’effort. J’entends naturellement sans m’en rendre compte ».

Ainsi, loin des idées reçues, cette nouvelle génération d’aides auditives permet aux utilisateurs de se réapproprier pleinement leur audition. A l’heure du « bien vieillir » synonyme d’une meilleure qualité de vie, ces témoignages sur le retour au plaisir de « bien entendre » sont des messages positifs à partager !