Alcool chez les jeunes : des réflexes de « base » pour éviter les risques

La France reste l’un des pays les plus consommateurs d’alcool en Europe. Ainsi, chaque personne de 15 ans et plus boit en moyenne 11,7 litres d’alcool par an. Santé publique France lance sa campagne pour nous rappeler les dangers associés à la consommation de ces boissons.

Dans la jeune génération, les 17-25 ans sont largement exposés à la consommation d’alcool. Et ce malgré la nocivité physiologique comme psychique associée aux abus de ces boissons. En prévention de ce fléau, Santé publique France lance une campagne de sensibilisation. Objectif : limiter les excès à l’origine de 41 000 décès chaque année en France, toutes tranches d’âge confondues.

Cette campagne appelée « C’est la base » est publiée sur les réseaux sociaux. Plusieurs vidéos sont visionnables sur YouTube. Et la période de diffusion n’est pas choisie par hasard : la fin du mois de septembre et le mois d’octobre étant notamment « rythmés par les soirées et les week-ends d’intégration liés à la rentrée universitaire », relaie Santé publique France.

Quels points majeurs retenir de cette campagne ?

L’alcool constitue la troisième cause de mortalité évitables en France. Evitables dans le sens où il ne tient qu’à nous, consommateurs, de gagner en modération pour préserver au mieux notre santé ;

Avant même de parler de décès, l’alcool nuit à la qualité de vie : il s’agit même « de l’un des premiers motifs d’hospitalisation » et « de l’un des premiers facteurs de risque de perte d’années de vies en bonne santé», relève Santé publique France ;

Le glissement entre une consommation régulière, excessive d’alcool et l’addiction peut être rapide, d’autant plus si les premières expositions à ces boissons surviennnent précocement. Et elle est bien souvent associée à une prise de drogue. Ainsi, toujours selon Santé publique France, « 81 % des jeunes de 17 ans ont expérimenté l’alcool et 30 % le cannabis ».

A noter : à la suite de la campagne de Santé publique France, le site Alcool Info Service sera aussi complété pour faciliter l’accès à l’information et aux services d’aide.