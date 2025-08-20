À quelle fréquence se laver les cheveux ?

Doit-on se laver les cheveux tous les jours ? La question semble simple, mais la réponse est plus nuancée. Comme pour les soins de la peau, l'entretien de vos cheveux nécessite une approche personnalisée qui tient compte de nombreux facteurs individuels.

Selon la dermatologue américaine Shilpi Khetarpal (Cleveland clinic), se laver les cheveux quotidiennement n’est généralement pas recommandé. Un lavage trop fréquent peut fragiliser la chevelure, provoquer des cassures et assécher le cuir chevelu à force d’utiliser trop de produits. Mais la fréquence de lavage dépend de votre type de cheveux, de votre mode de vie et de nombreux autres facteurs.

Qu’est-ce qui influence la vitesse à laquelle vos cheveux deviennent gras ?

Le sébum est l’hydratant naturel du corps. Il est produit par les glandes sébacées et les cheveux deviennent gras lorsqu’il s’accumule. Différents facteurs pouvant influencer la production de sébum :

L’âge. les jeunes ont tendance à avoir des glandes sébacées plus actives ;

La longueur des cheveux : les cheveux longs nécessitent moins de lavages car le sébum (huile naturelle) met plus de temps à descendre jusqu’aux pointes.

Le type de cheveux : le sébum a plus de mal à pénétrer les mèches frisées. Les cheveux épais, bouclés et crépus ont tendance à être plus secs que les cheveux lisses et soyeux.

L’activité physique : transpirer abondamment peut entraîner une accumulation de sébum, de sueur et d’autres débris sur le cuir chevelu.

La génétique : certaines personnes produisent naturellement plus de sébum que d’autres.

Alors, quand se laver les cheveux ?

Plus le cheveu est gras et plus il aura besoin d’être lavé pour éliminer le sébum. Le Dr Khetarpal explique qu’en règle générale :

Les cheveux fins peuvent souffrir d’un excès de sébum et peuvent être lavés tous les deux jours.

Les cheveux épais ou bouclés ont tendance à être plus secs, un lavage tous les deux à quatre peut suffire.

A noter : si vous pensez laver vos cheveux trop souvent, essayez d’espacer progressivement les lavages. Entre-temps, quelques astuces peuvent vous aider comme utiliser un shampooing sec pour absorber l’excès de sébum.