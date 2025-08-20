À quelle fréquence se laver les cheveux ?

Selon la dermatologue américaine Shilpi Khetarpal (Cleveland clinic), se laver les cheveux quotidiennement n’est généralement pas recommandé. Un lavage trop fréquent peut fragiliser la chevelure, provoquer des cassures et assécher le cuir chevelu à force d’utiliser trop de produits. Mais la fréquence de lavage dépend de votre type de cheveux, de votre mode de vie et de nombreux autres facteurs.
Le sébum est l’hydratant naturel du corps. Il est produit par les glandes sébacées et les cheveux deviennent gras lorsqu’il s’accumule. Différents facteurs pouvant influencer la production de sébum :
Plus le cheveu est gras et plus il aura besoin d’être lavé pour éliminer le sébum. Le Dr Khetarpal explique qu’en règle générale :
A noter : si vous pensez laver vos cheveux trop souvent, essayez d’espacer progressivement les lavages. Entre-temps, quelques astuces peuvent vous aider comme utiliser un shampooing sec pour absorber l’excès de sébum.
Source : https://health.clevelandclinic.org/the-dirty-truth-about-washing-your-hair
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
