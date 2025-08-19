Generic selectors
Constipation occasionnelle : où trouver les bonnes fibres ?

19 août 2025

Aussi désagréable qu’embarrassante, la constipation occasionnelle ne présente pas de risque pour la santé. Quelques mesures simples permettent d’y remédier à commencer par modifier son alimentation. Et bien choisir le contenu de son assiette.

La constipation est définie par une difficulté ou un retard à l’évacuation des matières fécales. Celles-ci deviennent en effet dures après un séjour plus ou moins prolongé dans le gros intestin. Il s’agit d’un syndrome gastro-intestinal particulièrement fréquent.

Miser sur les fibres 

Vous êtes concerné de façon occasionnelle ? Avant d’ouvrir la boite à médicaments, faites plutôt en sorte de modifier vos habitudes alimentaires, en apportant davantage de fibres. Celles-ci favorisent la régularité de la fonction intestinale : elles contribuent en quelque sorte à hydrater le gros intestin où elles sont fermentées et donc à ramollir les selles. De quoi ainsi faciliter leur déplacement !

Au menu donc, en fonction des saisons :

  • des légumes à feuilles vertes: artichauts, blettes, carottes, épinards, salade…
  • des fruits frais: framboises, pommes, oranges, pamplemousses, fraises, poires, pêches… Consommez-les de préférence avec la peau qui renferme le plus souvent, de nombreuses fibres ;
  • des fruits secs: noix, amandes… ;
  • les légumineuses : lentilles, haricots rouges, pois chiches… ;
  • Certaines céréales complètes comme l’orge, le seigle, le son d’avoine et de blé et le quinoa.

Demandez l’avis du pharmacien

Un conseil : pour limiter les ballonnements, augmentez de façon progressive votre consommation d’aliments riches en fibres. Enfin, rappelle l’assurance-maladie, « si les règles d’hygiène et de diététique ne suffisent pas, il est possible de recourir, en complément, à des médicaments laxatifs disponibles sans ordonnance ». Et sur ce point, demandez conseil à votre pharmacien pour définir le type de laxatif le plus adapté à votre situation.

  • Source : Assurance-maladie, Dictionnaire de l’Académie de médecine, 13 août 2025 - Wald, Arnold. Constipation and Defecation Problems. American College of Gastroenterology, 13 Oct. 2016

  • Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet

