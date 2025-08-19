Constipation occasionnelle : où trouver les bonnes fibres ?

La constipation est définie par une difficulté ou un retard à l’évacuation des matières fécales. Celles-ci deviennent en effet dures après un séjour plus ou moins prolongé dans le gros intestin. Il s’agit d’un syndrome gastro-intestinal particulièrement fréquent.
Vous êtes concerné de façon occasionnelle ? Avant d’ouvrir la boite à médicaments, faites plutôt en sorte de modifier vos habitudes alimentaires, en apportant davantage de fibres. Celles-ci favorisent la régularité de la fonction intestinale : elles contribuent en quelque sorte à hydrater le gros intestin où elles sont fermentées et donc à ramollir les selles. De quoi ainsi faciliter leur déplacement !
Au menu donc, en fonction des saisons :
Un conseil : pour limiter les ballonnements, augmentez de façon progressive votre consommation d’aliments riches en fibres. Enfin, rappelle l’assurance-maladie, « si les règles d’hygiène et de diététique ne suffisent pas, il est possible de recourir, en complément, à des médicaments laxatifs disponibles sans ordonnance ». Et sur ce point, demandez conseil à votre pharmacien pour définir le type de laxatif le plus adapté à votre situation.
Source : Assurance-maladie, Dictionnaire de l’Académie de médecine, 13 août 2025 - Wald, Arnold. Constipation and Defecation Problems. American College of Gastroenterology, 13 Oct. 2016
Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet
Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.