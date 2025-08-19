Manger des frites trois fois par semaine augmente le risque de diabète

Une nouvelle étude révèle que manger des frites trois fois par semaine augmente le risque de développer un diabète de type 2. Alors que les pommes de terre préparées autrement ne présentent pas le même danger.

Les pommes de terre pourraient avoir tout de l’aliment « santé ». Elles contiennent en effet plusieurs nutriments, notamment des fibres, de la vitamine C et du magnésium, mais elles présentent également une teneur élevée en amidon et un indice glycémique élevé. C’est pourquoi elles sont associées à un risque plus élevé de développer un diabète de type 2.

Mais les façons de les cuisiner ne se valent pas toutes. Selon un travail publié le 6 août dans The British Medical Journal (BMJ), consommer trois portions de frites par semaine est associé à une hausse de 20 % du risque de diabète de type 2. En revanche, une consommation équivalente de pommes de terre bouillies, cuites au four ou en purée n’augmente pas significativement ce risque.

Cette vaste recherche, menée auprès de plus de 205 000 professionnels de santé américains pendant près de 40 ans, offre donc des perspectives nuancées sur la consommation de ce féculent populaire, mais souvent pointé du doigt.

L’étude met également en lumière l’importance des aliments de substitution. Les chercheurs ont ainsi constaté que remplacer trois portions hebdomadaires de frites par des céréales complètes diminuait le taux de diabète de type 2 de 19 %. Pour les pommes de terre bouillies, cuites au four ou en purée, le risque était réduit de 4 %. « Avec leur impact environnemental relativement faible, les pommes de terre cuites au four, bouillies ou en purée peuvent donc faire partie d’une alimentation saine et durable, concluent les auteurs. Bien que les céréales complètes doivent rester une priorité. »