Coloscopies : assistés par l’IA, les professionnels de santé perdraient en compétence

19 août 2025

L’usage régulier de l’intelligence artificielle réduirait de 20 % les capacités des praticiens à détecter des tumeurs. De quoi tempérer l’enthousiasme suscité par le recours systématique à l’IA dans le soin.

Opérations assistées, suivi des patients à distance, prothèse intelligente… L’intelligence artificielle appliquée à la santé est un domaine en pleine expansion et très prometteur. Mais le recours à l’IA est-il toujours gagnant ? Selon une étude observationnelle polonaise, publiée mardi 12 août dans The Lancet Gastroenterology & hepatology, l’assistance systématique par IA pourrait entrainer une perte de compétences chez les professionnels de santé réalisant des coloscopies. Pour rappel, cet examen consiste en l’observation du rectum, du gros intestin (côlon) et de l’extrémité finale de l’intestin grêle via un endoscope introduit par l’anus.

Les chercheurs ont examiné 1 400 coloscopies réalisées en Pologne entre septembre 2021 et mars 2022. Le recours régulier à l’IA a été introduit fin 2021, les coloscopies ont ensuite été réalisées aléatoirement avec ou sans assistance IA. Au total, durant cette période, 1 443 coloscopies ont été réalisées sans IA, avant et après l’arrivée de l’IA, respectivement 795 et 648, par 19 praticiens expérimentés ayant chacun réalisés au moins 2 000 interventions. Résultats : « le taux moyen de détection des adénomes lors de coloscopies sans IA a significativement diminué, passant de 28,4 % (226/795) avant exposition à l’IA à 22,4 % (145/648) après, ce qui correspond à une baisse relative de 20 % et absolue de 6 %. Lors des coloscopies avec assistance IA, le taux de détection était de 25,3 % (186/734) », lit-on dans un communiqué.

Une collaboration dysfonctionnelle ?

« À notre connaissance, notre étude est la première à suggérer un impact négatif de l’utilisation régulière de l’IA sur la capacité des professionnels de santé à accomplir une tâche médicale pertinente pour les patients, quel que soit le domaine, souligne le Dr Marcin Romańczyk (Académie de Silésie, Pologne). Nos résultats sont préoccupants, d’autant que l’adoption de l’IA en médecine se développe rapidement. Nous avons un besoin urgent de recherches supplémentaires sur l’impact de l’IA sur les compétences des soignants dans divers domaines médicaux. Il faut identifier les facteurs qui peuvent causer ou aggraver les problèmes lorsque les professionnels de santé et les systèmes d’IA ne collaborent pas efficacement, et développer des solutions pour corriger ou améliorer ces interactions. »

Les chercheurs reconnaissent toutefois des limites à leurs travaux, notamment leur caractère observationnel ; d’autres facteurs auraient pu influencer les résultats. Par ailleurs, ils portent sur des professionnels expérimentés. Les résultats auraient-ils été identiques chez tous les praticiens ? Les auteurs appellent à de nouvelles recherches, notamment auprès de médecins moins expérimentés.

  • Source : Endoscopist deskilling risk after exposure to artificial intelligence in colonoscopy: a multicentre, observational study, Budzyń, Krzysztof et al.The Lancet Gastroenterology & Hepatology

  • Ecrit par : Dorothée Duchemin – Edité par : Vincent Roche

