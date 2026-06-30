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Allergies : les bénéfices de la désensibilisation sublinguale validés par les patients

30 juin 2026

La désensibilisation en gouttes sous la langue, ou immunothérapie allergénique sublinguale, réduit les symptômes et améliore la qualité de vie des personnes souffrant d’allergies respiratoires, comme la rhinite et l’asthme allergiques. Ces résultats proviennent d’une étude française menée chez plus de 5 000 enfants et adultes. Déjà validé par les essais cliniques, ce traitement confirme ainsi son efficacité « en vie réelle ». 

L’efficacité de la désensibilisation ou immunothérapie allergénique sublinguale était déjà connue grâce aux essais cliniques réalisés lors des phases de développement, chez l’adulte comme chez l’enfant. En revanche, les données de « vraie vie » manquaient. Ces nouveaux résultats, issus de l’étude ERAPP, soutenue par la Société française d’allergologie (SFA), ne font que renforcer le bénéfice important de ce médicament sur les symptômes et la qualité de vie de plus de 9 000 personnes traitées pour une allergie respiratoire. Habituer l’organisme à tolérer l’allergène Les allergies respiratoires – comme la rhinite, la rhino-conjonctivite ou l’asthme – peuvent perturber la vie de tous […]

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