Allergies : les bénéfices de la désensibilisation sublinguale validés par les patients

L’efficacité de la désensibilisation ou immunothérapie allergénique sublinguale était déjà connue grâce aux essais cliniques réalisés lors des phases de développement, chez l’adulte comme chez l’enfant. En revanche, les données de « vraie vie » manquaient. Ces nouveaux résultats, issus de l’étude ERAPP, soutenue par la Société française d’allergologie (SFA), ne font que renforcer le bénéfice important de ce médicament sur les symptômes et la qualité de vie de plus de 9 000 personnes traitées pour une allergie respiratoire. Habituer l’organisme à tolérer l’allergène Les allergies respiratoires – comme la rhinite, la rhino-conjonctivite ou l’asthme – peuvent perturber la vie de tous […]