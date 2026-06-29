Déodorant : à partir de quel âge est-il conseillé ?

L’utilisation du déodorant ne dépend pas d’un âge précis, mais d’un phénomène bien connu : le début de la transpiration liée à la puberté. Avant cette période, les enfants transpirent peu au niveau des aisselles et n’ont généralement pas besoin de ce type de produit. Comme l’explique la dermatologue Martine Baspeyras, présidente de la Société Française d’Esthétique en Dermatologie, « les glandes sudoripares apocrines, principalement situées sous les aisselles, ne s’activent qu’à la puberté ». C’est cette activation hormonale qui entraîne l’apparition d’odeurs corporelles, parfois mal vécues par les jeunes. Une réponse adaptée Chez certains préadolescents, la transpiration peut apparaître de […]