Canicule : pourquoi la chaleur peut aggraver les acouphènes

Les acouphènes, ce sont des bruits, des sifflements, des bourdonnements, que l’on entend dans une oreille (ou les deux) ou dans sa tête sans qu’ils aient été émis par une source extérieure. Leur survenue est le plus souvent liée à une perte auditive… Si le fait d’avoir écouté de façon récurrente (et à plein volume) de la musique au casque est souvent pointé du doigt, un autre facteur, plus méconnu celui-là, vient d’être mis en avant dans un article du Dailymail. Citant des spécialistes de l’audition, les auteurs expliquent que l’inflammation, la fatigue physique et la déshydratation peuvent rendre le bruit perçu dans […]