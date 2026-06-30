Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 723 articles

Destination Santé évolue !
Découvrez nos offres de contenus santé prêts à être publiés

 

Diabète : pourquoi faut-il veiller sur son alimentation ?

30 juin 2026

Au même titre que les traitements médicamenteux et l’activité physique, l’équilibre alimentaire revêt une importance capitale dans la prise en charge du diabète. Pour quelles raisons ?

Le diabète correspond à un trouble de l’assimilation, de l’utilisation et du stockage des sucres provenant de l’alimentation. De façon concrète, il se traduit  par un taux de glucose sanguin – la glycémie – élevé. L’une des clés de la variation de celle-ci se nomme insuline, une hormone secrétée par le pancréas. Sa mission ? Faciliter l’entrée du glucose au sein de nos cellules musculaires, adipeuses et hépatiques, pour l’utiliser ensuite comme source d’énergie ou le stocker en réserve. Des cellules au sang  Chez les patients diabétiques, les cellules répondent moins bien à l’insuline. Les spécialistes parlent d’insulinorésistance. Le glucose […]

Cet article est réservé à nos partenaires éditoriaux.

Accédez à nos packs d'articles ou à notre flux intégral. Découvrir nos offres

Déjà abonné ? Connectez-vous

Diabète : pourquoi faut-il veiller sur son alimentation ?
Lire la suite
Moustique tigre : comment choisir le bon répulsif ? (Vidéo)
Lire la suite
Canicule : pourquoi la chaleur peut aggraver les acouphènes
Lire la suite
Canicule : quels sont les « effets retardés » des fortes chaleurs et comment les prévenir ?
Lire la suite
Déodorant : à partir de quel âge est-il conseillé ?
Lire la suite
Caries : comment se forment-elles ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Moustique tigre : comment choisir le bon répulsif ?

SUIVANTE

Crème solaire : pourquoi ne faut-il pas en appliquer tous les jours sur la peau de votre bébé ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.