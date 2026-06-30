Diabète : pourquoi faut-il veiller sur son alimentation ?

Le diabète correspond à un trouble de l’assimilation, de l’utilisation et du stockage des sucres provenant de l’alimentation. De façon concrète, il se traduit par un taux de glucose sanguin – la glycémie – élevé. L’une des clés de la variation de celle-ci se nomme insuline, une hormone secrétée par le pancréas. Sa mission ? Faciliter l’entrée du glucose au sein de nos cellules musculaires, adipeuses et hépatiques, pour l’utiliser ensuite comme source d’énergie ou le stocker en réserve. Des cellules au sang Chez les patients diabétiques, les cellules répondent moins bien à l’insuline. Les spécialistes parlent d’insulinorésistance. Le glucose […]