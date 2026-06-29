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Canicule : quels sont les « effets retardés » des fortes chaleurs et comment les prévenir ?

29 juin 2026

C’est ce qu’on appelle l’effet retard. Si l’épisode caniculaire est terminé en France, le danger n’est pas encore éloigné. Après une exposition prolongée à de fortes chaleurs, les organismes, épuisés, finissent par présenter des symptômes.

« Dans un contexte de canicule prolongée, la prévention repose sur l’anticipation des effets retardés. » Lundi 29 juin, plus aucun département français n’est en alerte rouge pour la canicule. Mais après des jours soumis à des températures très élevées, les organismes pourraient connaître des effets retardés de ces chaleurs intenses. C’est l’alerte de l’Ordre national des médecins. « L’intensité et la durée de cet épisode caniculaire peuvent entraîner, y compris plusieurs jours après, une altération progressive de l’état de santé, notamment chez les personnes les plus vulnérables », est-il écrit dans un communiqué appelant à une vigilance renforcée. C’est ce qu’on appelle l’effet […]

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