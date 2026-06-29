« Dans un contexte de canicule prolongée, la prévention repose sur l’anticipation des effets retardés. » Lundi 29 juin, plus aucun département français n’est en alerte rouge pour la canicule. Mais après des jours soumis à des températures très élevées, les organismes pourraient connaître des effets retardés de ces chaleurs intenses. C’est l’alerte de l’Ordre national des médecins. « L’intensité et la durée de cet épisode caniculaire peuvent entraîner, y compris plusieurs jours après, une altération progressive de l’état de santé, notamment chez les personnes les plus vulnérables », est-il écrit dans un communiqué appelant à une vigilance renforcée. C’est ce qu’on appelle l’effet […]