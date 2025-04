Allergies saisonnières : comment assainir son intérieur au printemps ?

Avec l'arrivée des beaux jours, le réveil de la nature s'accompagne du retour des allergies saisonnières pour de nombreux Français. Mais dans nos lieux de vie, où nous passons plus de 80 % de notre temps, se cachent aussi de multiples allergènes et polluants qui fragilisent notre santé respiratoire. Comment faire face à cette double menace et transformer notre intérieur en havre de paix ?

Contrairement aux idées reçues, l’air que nous respirons à l’intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l’air extérieur. Dans nos logements cohabitent allergènes naturels (acariens, moisissures, poils d’animaux) et polluants chimiques issus des matériaux de construction, meubles, produits d’entretien ou parfums d’ambiance. Ce cocktail invisible peut non seulement déclencher des réactions allergiques, mais aussi aggraver notre sensibilité aux allergènes.

Les acariens, ennemis invisibles de notre literie

Ces microscopiques arthropodes prolifèrent dans nos matelas, canapés, moquettes et rideaux. Ils se nourrissent principalement de nos squames (peaux mortes) et se développent idéalement entre 15°C et 25°C, avec une humidité de 70-80 %. La literie constitue leur lieu de prédilection puisque nous y passons un tiers de notre vie.

Pour limiter leur présence, quelques gestes simples s’imposent :

Maintenir une température entre 18°C et 19°C dans le logement, et légèrement plus basse (17-18°C) dans la chambre ;

Aérer quotidiennement pendant au moins 30 minutes ;

Préférer les sols durs (parquet, carrelage) aux moquettes ;

Passer l’aspirateur équipé d’un filtre HEPA chaque semaine ;

Réduire les textiles (rideaux épais, canapés en tissu, peluches).

Pollens : quand le printemps devient synonyme d’allergie

Le calendrier pollinique s’étale principalement de mars à octobre, avec différentes vagues selon les espèces. De mars à mai fleurissent arbres et arbustes (bouleau, cyprès, frêne), suivis des graminées de mai à juillet, puis des herbacées comme l’ambroisie jusqu’en octobre. Avec le changement climatique, ces saisons débutent de plus en plus tôt et durent de plus en plus longtemps.

Pour les personnes allergiques, quelques précautions à prendre :

Aérer aux heures où les pollens sont moins présents (tôt le matin ou tard le soir) ;

Garder les fenêtres de voiture fermées ;

Se rincer les cheveux avant le coucher pour ne pas contaminer l’oreiller ;

Éviter les activités sportives en extérieur pendant les pics polliniques ;

Ne pas faire sécher le linge dehors lors des pics.

Les plantes d’intérieur, amies ou ennemies ?

Contrairement à une idée répandue, les plantes d’intérieur ne dépollueront jamais l’air de votre logement. Certaines, comme le Ficus benjamina, peuvent même provoquer des réactions allergiques. La terre des pots favorise également la prolifération de moisissures, leur présence augmentant le taux d’humidité. Sans être formellement déconseillées pour tous, elles méritent une attention particulière si vous êtes allergique.

Un nettoyage plus sain pour un air plus pur

Pour entretenir son logement sans ajouter de polluants chimiques, privilégiez les alternatives naturelles comme le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude ou le savon noir. Ces produits, efficaces et peu émissifs en composés organiques volatils, permettent de nettoyer efficacement sans modifier la qualité de l’air intérieur.