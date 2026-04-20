Accueil » Santé animale » Allergies saisonnières : les animaux de compagnie peuvent-ils être concernés ?
Eternuements, conjonctivites, lésions cutanées… Nous ne sommes pas les seuls à souffrir des allergies saisonnières. Les animaux de compagne sont aussi concernés. Et aux printemps, comme pour l’être humain, les symptômes explosent.
« Ces allergies apparaissent après une balade en forêt, ou lorsque l’animal retourne dans la maison de campagne de ses maîtres après de longs mois, explique la Fondation 30 millions d’amis. Celle-ci est en effet remplie de poussières et d’acariens, parfois de moisissures. » Notez que les animaux de compagnie peuvent aussi être allergiques aux pollens.
L’animal peut alors développer une dermatite atopique, qui se manifestera par un prurit permanent. Comprenez par-là que votre animal connaîtra des démangeaisons incessantes, qui le conduiront à se gratter et à se mordiller sans arrêt. Avec à la clé, une perte de poils, de véritables ulcérations cutanées voire une infection.
Avant de mettre en place un traitement, identifiez les causes de l’allergie. Vous devrez donc observer l’environnement et démasquer le coupable. « Si l’allergie est ‘accidentelle’, un traitement anti-inflammatoire – par corticoïde ou antihistaminique – sera prescrit, continue 30 millions d’amis. Il est également conseillé d’appliquer un produit topique, c’est-à-dire qui agit essentiellement sur la peau et les muqueuses, à base d’avoine. Celle-ci possède des vertus calmantes reconnues. Cela apaisera les démangeaisons. » Au moindre doute et si le phénomène ne disparaît pas rapidement, consultez votre vétérinaire.
Quelques gestes simples pourront vous éviter ces désagréments :
Source : Fondation 30 millions d’amis
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
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