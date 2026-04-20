Allergies saisonnières : les animaux de compagnie peuvent-ils être concernés ?

Avec le retour des beaux jours, nous sommes nombreux à être touchés par les allergies saisonnières. Mais saviez-vous que les chiens et les chats peuvent aussi en être atteints ?

Eternuements, conjonctivites, lésions cutanées… Nous ne sommes pas les seuls à souffrir des allergies saisonnières. Les animaux de compagne sont aussi concernés. Et aux printemps, comme pour l’être humain, les symptômes explosent.

« Ces allergies apparaissent après une balade en forêt, ou lorsque l’animal retourne dans la maison de campagne de ses maîtres après de longs mois, explique la Fondation 30 millions d’amis. Celle-ci est en effet remplie de poussières et d’acariens, parfois de moisissures. » Notez que les animaux de compagnie peuvent aussi être allergiques aux pollens.

L’animal peut alors développer une dermatite atopique, qui se manifestera par un prurit permanent. Comprenez par-là que votre animal connaîtra des démangeaisons incessantes, qui le conduiront à se gratter et à se mordiller sans arrêt. Avec à la clé, une perte de poils, de véritables ulcérations cutanées voire une infection.

Comment réagir ?

Avant de mettre en place un traitement, identifiez les causes de l’allergie. Vous devrez donc observer l’environnement et démasquer le coupable. « Si l’allergie est ‘accidentelle’, un traitement anti-inflammatoire – par corticoïde ou antihistaminique – sera prescrit, continue 30 millions d’amis. Il est également conseillé d’appliquer un produit topique, c’est-à-dire qui agit essentiellement sur la peau et les muqueuses, à base d’avoine. Celle-ci possède des vertus calmantes reconnues. Cela apaisera les démangeaisons. » Au moindre doute et si le phénomène ne disparaît pas rapidement, consultez votre vétérinaire.

Mieux vaut prévenir…

Quelques gestes simples pourront vous éviter ces désagréments :

après chaque balade, rincez les yeux de votre animal avec du sérum physiologique ;

appliquez un gant mouillé sur son pelage pour le débarrasser des poussières ;

et pour les réactions allergiques aux puces, utilisez des produits antiparasitaires, comme des sprays ou des colliers dédiés.