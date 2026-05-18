Pourquoi les règles n’ont-elles pas toujours la même couleur ?

La couleur des menstruations varie souvent au cours d’un même cycle, allant du rouge vif au brun foncé. Cette diversité peut surprendre, mais elle s’explique par des mécanismes biologiques bien décrits.

Les menstruations correspondent à l’élimination de l’endomètre, la muqueuse qui tapisse l’utérus. Le flux n’est donc pas constitué uniquement de sang, mais d’un mélange de sang, de cellules et de sécrétions. Cette composition complexe contribue déjà à des variations d’aspect visibles. Des travaux publiés dans la revue Diagnostics montrent de plus que le sang menstruel contient différents composants biologiques dont la proportion peut varier selon les individus et les cycles.

L’oxydation et les variations hormonales

Un autre facteur essentiel expliquant la variation de couleur des règles est le temps d’exposition à l’air. Lorsque le sang est évacué rapidement, il apparaît généralement rouge vif. En revanche, s’il s’écoule plus lentement, il subit un phénomène d’oxydation. L’hémoglobine change de structure au contact de l’oxygène, ce qui assombrit progressivement la couleur jusqu’au brun.

Les variations hormonales jouent également un rôle important. Le cycle menstruel est contrôlé par les œstrogènes et la progestérone, qui déterminent l’épaisseur et la vascularisation de l’endomètre. Selon les niveaux hormonaux, la quantité de tissu éliminé et la vitesse d’écoulement peuvent varier, ce qui influence indirectement la couleur du flux.

Enfin, il est normal que la couleur évolue au fil des jours. Le début et la fin des règles sont souvent marqués par un flux plus lent, donc plus foncé, tandis que la phase centrale, généralement plus abondante, donne un rouge plus vif. Ces variations reflètent simplement le rythme d’élimination du tissu utérin.