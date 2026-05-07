Aluminium dans les vaccins : fin des débats ?

Enfin un point final aux polémiques ? La présence d’aluminium dans certains vaccins cristallise depuis longtemps les inquiétudes vis-à-vis de l’apparition de maladies et alimente les théories du complot, en dépit d’études constamment négatives. Une nouvelle synthèse de toutes les publications scientifiques parues sur le sujet, elle aussi rassurante, va-t-elle enfin calmer le jeu ?

Une méta-analyse de toutes les études sur les risques liés à l’aluminium dans les vaccins – apparition de certaines maladies comme l’autisme, la myofasciite à macrophages*, le TDAH… – vient d’être publiée dans une revue scientifique de premier plan, le British Medical Journal (BMJ), en date du 6 mai. Elle enfonce le clou : aucun lien n’a été trouvé entre l’aluminium présent dans les vaccins et une maladie grave.

L’aluminium comme booster de l’immunogénicité

De nombreux vaccins contiennent de faibles quantités de sels d’aluminium, utilisés comme adjuvants pour renforcer la réponse immunitaire. Depuis longtemps, ces substances sont parfois soupçonnées d’être à l’origine de maladies chroniques graves. Pourtant, d’après les auteurs canadiens de cette nouvelle publication, les données scientifiques disponibles sont peu convaincantes pour étayer ces inquiétudes. Pour l’affirmer, ils ont compilé 59 études, dont 37 séries de cas, 11 essais randomisés, 9 études de cohorte et 2 études « écologiques » (études épidémiologiques menées à l’échelle de populations) parues jusqu’en novembre 2025. Qu’ont-ils trouvé ? Au fil des années, les essais randomisés et les études de cohorte de haute qualité n’ont jamais montré d’association entre les vaccins contenant des adjuvants à base d’aluminium et des effets graves ou durables sur la santé, comme l’asthme, les troubles du spectre de l’autisme (TSA), le diabète de type 1 ou d’autres maladies chroniques, écrivent-ils.

Des études évaluant un lien entre l’aluminium et la myofasciite à macrophages étaient en général de petite taille et méthodologiquement limitées, et n’ont pas apporté de preuve solide d’un lien causal.

Avec un niveau de certitude élevé, l’analyse indique également que des effets comme les maux de tête ou les douleurs musculaires ne sont pas augmentés par les vaccins contenant des adjuvants à base d’aluminium.

Quant aux deux études « écologiques » et les études de cas (publications portant sur un individu en particulier), leur méthodologie laisse trop à désirer.

Des effets mineurs et transitoires

La seule association éventuellement observée, mais jugée incertaine par les scientifiques, concernait des effets mineurs : certaines études ont rapporté, après les vaccins diphtérie-tétanos-coqueluche (DTP), la survenue rare (moins de 1 %) de nodules (zone durcie qui apparaît sous la peau, souvent au point d’injection, qui disparaît spontanément) « rares, localisés et transitoires » ou de granulomes (amas de cellules), pouvant correspondre à une réaction d’hypersensibilité retardée (réaction immunitaire tardive après le contact avec la substance en cause). Pour tous ces points, le niveau de certitude était estimé comme « modéré » à « faible ».

Les auteurs concluent : « ces résultats concordent avec les revues systématiques, les évaluations de surveillance post-autorisation de mise sur le marché ainsi que les conclusions du Comité consultatif mondial de l’OMS sur la sécurité vaccinale pour les TSA, le MMF (myofasciite à macrophages, ndlr) et d’autres effets indésirables graves ».

Cette nouvelle publication suffira-t-elle à convaincre les sceptiques et le secrétaire américain à la Santé Robert F. Kennedy Jr ? Il avait fait part en 2025 de son intention d’engager une révision des vaccins contenant de l’aluminium, en réaction à la parution d’une étude danoise, qui elle aussi, n’avait pas mis en évidence de lien entre les vaccins à adjuvant d’aluminium et les maladies auto-immunes, les allergies, les maladies atopiques ou les troubles neurodéveloppementaux.

Il y a quelques jours, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a empêché la publication de certaines études portant sur la sécurité des vaccins contre la Covid-19 et le zona. Toujours aux États-Unis, début 2026, le ministère de la Santé a retiré six vaccins de la liste des recommandations pour les enfants (contre la grippe, l’hépatite A et B, les méningocoques, la bronchiolite et les rotavirus, à l’origine de gastro-entérites). Celui contre le Covid-19 avait subi le même sort fin 2025.

*syndrome associant fatigue chronique et lésion inflammatoire au site d’injection supposée liée à l’aluminium