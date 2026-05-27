Accueil » Médecine » Maladies chroniques » Sclérose en plaques : quand la chaleur aggrave temporairement les symptômes
Le phénomène d’Uhthoff est une aggravation temporaire des symptômes de la sclérose en plaques (SEP) lorsque la température du corps augmente. Cela peut arriver lors d’une canicule, après un effort physique, une douche chaude ou en cas de fièvre. L’ophtalmologue allemand Wilhelm Uhthoff a été le premier à le décrire à la fin du 19e siècle.
Chez les personnes atteintes de sclérose en plaques, la myéline, c’est-à-dire la gaine qui protège les fibres nerveuses, est endommagée. Les messages nerveux circulent déjà difficilement. L’élévation de la température du corps entraîne une altération accrue de la conduction nerveuse au niveau des zones déjà fragilisées par la démyélinisation dans le système nerveux central. Le signal électrique circule plus difficile.
Les effets de la chaleur varient selon les patients. Certains ressentent surtout une fatigue importante. D’autres voient réapparaître des symptômes neurologiques déjà connus ou s’aggraver des symptômes.
Les symptômes les plus fréquents sont :
Même si ces symptômes peuvent être impressionnants, les médecins rappellent qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle poussée de sclérose en plaques. Les troubles disparaissent généralement lorsque la température corporelle redescend.
Selon la Fondation France SEP, entre 60 et 80 % des patients seraient sensibles à la chaleur. Les périodes de fortes températures peuvent donc rendre difficiles certaines activités du quotidien.
Marcher longtemps, sortir aux heures chaudes ou faire du sport peut devenir bien plus fatigant pendant l’été.
Pour limiter ces effets,
Source : https://www.sep-ensemble.fr/symptomes-diagnostic/sep-phenomene-uhthoff https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0035378709002628 https://www.france-sclerose-en-plaques.org/fr/actualites/l-ete_et_le_phenomene_d_uhthoff_ce_qu-il_faut_savoir-1385/ https://www.france-sclerose-en-plaques.org/fr/symptomes-et-poussees/
Ecrit par : Ecrit par : Jeanne Richard – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
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