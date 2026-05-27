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Sclérose en plaques : quand la chaleur aggrave temporairement les symptômes

27 mai 2026

Avec les fortes chaleurs qui touchent actuellement la France, certaines personnes atteintes de sclérose en plaques voient leurs symptômes devenir plus difficiles à supporter. Ce phénomène, appelé phénomène d’Uhthoff, est provoqué par une hausse de la température corporelle. Bien identifié des neurologues, il reste pourtant encore peu connu du grand public.

Le phénomène d’Uhthoff, c’est quoi ?

Le phénomène d’Uhthoff est une aggravation temporaire des symptômes de la sclérose en plaques (SEP) lorsque la température du corps augmente. Cela peut arriver lors d’une canicule, après un effort physique, une douche chaude ou en cas de fièvre. L’ophtalmologue allemand Wilhelm Uhthoff a été le premier à le décrire à la fin du 19e siècle.

Chez les personnes atteintes de sclérose en plaques, la myéline, c’est-à-dire la gaine qui protège les fibres nerveuses, est endommagée. Les messages nerveux circulent déjà difficilement. L’élévation de la température du corps entraîne une altération accrue de la conduction nerveuse au niveau des zones déjà fragilisées par la démyélinisation dans le système nerveux central. Le signal électrique circule plus difficile.

Fatigue, vision, équilibre… des symptômes plus marqués

Les effets de la chaleur varient selon les patients. Certains ressentent surtout une fatigue importante. D’autres voient réapparaître des symptômes neurologiques déjà connus ou s’aggraver des symptômes.

Les symptômes les plus fréquents sont :

  • une augmentation de la fatigue ;
  • des troubles de la vision ;
  • des difficultés à marcher ;
  • des sensations de faiblesse musculaire ;
  • ou encore des problèmes d’équilibre.

Même si ces symptômes peuvent être impressionnants, les médecins rappellent qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle poussée de sclérose en plaques. Les troubles disparaissent généralement lorsque la température corporelle redescend.

L’été rend le quotidien plus difficile

Selon la Fondation France SEP, entre 60 et 80 % des patients seraient sensibles à la chaleur. Les périodes de fortes températures peuvent donc rendre difficiles  certaines activités du quotidien.

Marcher longtemps, sortir aux heures chaudes ou faire du sport peut devenir bien plus fatigant pendant l’été.

Pour limiter ces effets,

  • éviter les sorties aux heures les plus chaudes ;
  • rester dans des endroits frais ;
  • boire régulièrement ;
  • porter des vêtements légers ;
  • réduire les efforts physiques en période de forte chaleur.

  • Source : https://www.sep-ensemble.fr/symptomes-diagnostic/sep-phenomene-uhthoff https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0035378709002628 https://www.france-sclerose-en-plaques.org/fr/actualites/l-ete_et_le_phenomene_d_uhthoff_ce_qu-il_faut_savoir-1385/ https://www.france-sclerose-en-plaques.org/fr/symptomes-et-poussees/

  • Ecrit par : Ecrit par : Jeanne Richard – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

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