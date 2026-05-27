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Dermatologie : pourquoi faut-il bannir le rétinol l’été ? (Vidéo)

27 mai 2026

Utilisé depuis les années 1980 pour atténuer rides et ridules, le rétinol, la forme active de la vitamine A, est un actif phare des soins anti-âge. Pourtant, il ne convient pas à toutes les peaux. Il peut être à l’origine d’irritations et est incompatible avec l’exposition au soleil… Laurence Coiffard, enseignante-chercheuse en cosmétologie à la faculté de pharmacie de Nantes (Loire-Atlantique) dévoile les précautions à prendre.

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