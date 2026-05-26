Des ultrasons pour soulager la douleur chronique

Des chercheurs britanniques ont exploré une nouvelle approche pour atténuer la douleur chronique sans recourir à la chirurgie ni aux traitements lourds : la stimulation du cerveau par ultrasons. Cette technique, bien qu’expérimentale, pourrait offrir un nouvel espoir à des millions de personnes souffrant de douleurs persistantes.

Une étude, publiée le 13 mai dans la revue Nature Communications, rapporte comment des scientifiques des Universités de Plymouth et d’Exeter (Grande-Bretagne) se sont intéressés à la stimulation transcrânienne par ultrasons pour traiter les douleurs chroniques. Cette technique permet, comme son nom l’indique, d’agir de manière précise sur certaines zones du cerveau à l’aide d’ondes ultrasonores de faible intensité. Les chercheurs ont pour cela ciblé le cortex cingulaire antérieur dorsal (dACC), une région impliquée dans la perception et le traitement de la douleur.

L’expérience par le froid

Afin de tester leur hypothèse, les scientifiques ont demandé à des volontaires de se soumettre à une séance de stimulation par ultrasons. En parallèle, leur main droite était placée dans un gel froid afin de provoquer des sensations douloureuses. Puis une série de questions leur était posée pour évaluer l’intensité de la douleur ressentie.

Les résultats sont encourageants, mais nuancés. Les ultrasons n’ont pas réduit immédiatement la douleur ressentie. En revanche, les participants ont signalé une diminution significative entre 28 et 55 minutes après la stimulation, « ce qui suggère qu’elle pourrait avoir un effet analgésique retardé », avancent les auteurs. Lesquels restent toutefois prudents : cette étude ne constitue qu’une première étape. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour confirmer l’efficacité de cette technique chez des patients souffrant réellement de douleurs chroniques dues à des affections telles que la fibromyalgie, les maux de dos et l’arthrite, ou pendant leur convalescence après un traitement contre le cancer.

Ce travail représente toute de même une source d’espoir car il existe très peu de traitements offrant un bénéfice à long terme.