Anxiété : la thérapie par la danse est-elle efficace ?

La musique et la danse constituent de formidables vecteurs d’expression des sentiments et des émotions. Au point aujourd’hui de considérer la mise en mouvement du corps comme une véritable thérapie. Explications.

Platon évoquait déjà les « vertus curatives de la danse »… Quant à Oribase, médecin grec du IV siècle, il la recommandait pour faire « descendre les humeurs mauvaises de la tête », preuve s’il en est que la danse représente bien « un art de guérison ancien », comme le souligne Anaïs Delacuisine dans sa thèse de médecine, présentée en 2023.

En particulier de la « guérison » sinon de la prise en charge, des troubles de l’anxiété. L’étudiante ajoute que « devant la grande fréquence des pathologies psychiatriques comportant une anxiété comorbide, et les limites parfois atteintes des thérapeutiques conventionnelles, la danse-thérapie pourrait apporter une aide complémentaire et supplémentaire à la prise en charge médicale du patient ».

Danse ou danse-thérapie ?

Au passage, elle prend soin de distinguer les bienfaits de la danse et celle de la danse-thérapie. C’est ainsi que la danse permet-elle « d’apprendre un langage bien défini à travers des mouvements purement mécaniques. Cela passe par une technique spécifique et précise, où l’individu s’entraîne jusqu’à la maîtriser, cherche à se perfectionner et vise la performance ». En revanche, la danse thérapie utilise la danse « comme moyen et support du langage corporel, et non comme une finalité ». Autrement dit, aucun résultat esthétique n’est attendu. « Le langage est simplifié et accessible à tous », rappelle-t-elle. Sans oublier le fait qu’elle s’inscrit dans un processus thérapeutique et nécessite donc la présence d’un thérapeute.

Union du corps et de l’esprit

L’enjeu pour les patients concernés ? « Se connecter à leur corps et à leurs émotions de manière profonde permettant une potentielle réduction de l’anxiété », insiste-t-elle. L’union du corps et de l’esprit en quelque sorte. Et ce, sur la base d’une littérature scientifique qui a mis en avant l’activation de zones cérébrales spécifiques qui accréditent cet aspect ‘détente’. Mais comme le précise Anaïs Delacuisine, même si la pratique est employée depuis l’Antiquité, « la recherche dans ce domaine est encore relativement limitée ».