Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 855 articles

Anxiété : la thérapie par la danse est-elle efficace ?

26 septembre 2025

La musique et la danse constituent de formidables vecteurs d’expression des sentiments et des émotions. Au point aujourd’hui de considérer la mise en mouvement du corps comme une véritable thérapie. Explications.

Platon évoquait déjà les « vertus curatives de la danse »… Quant à Oribase, médecin grec du IV siècle, il la recommandait pour faire « descendre les humeurs mauvaises de la tête », preuve s’il en est que la danse représente bien « un art de guérison ancien », comme le souligne Anaïs Delacuisine dans sa thèse de médecine, présentée en 2023.

En particulier de la « guérison » sinon de la prise en charge, des troubles de l’anxiété. L’étudiante ajoute que « devant la grande fréquence des pathologies psychiatriques comportant une anxiété comorbide, et les limites parfois atteintes des thérapeutiques conventionnelles, la danse-thérapie pourrait apporter une aide complémentaire et supplémentaire à la prise en charge médicale du patient ».

Danse ou danse-thérapie ?

Au passage, elle prend soin de distinguer les bienfaits de la danse et celle de la danse-thérapie. C’est ainsi que la danse permet-elle « d’apprendre un langage bien défini à travers des mouvements purement mécaniques. Cela passe par une technique spécifique et précise, où l’individu s’entraîne jusqu’à la maîtriser, cherche à se perfectionner et vise la performance ». En revanche, la danse thérapie utilise la danse « comme moyen et support du langage corporel, et non comme une finalité ». Autrement dit, aucun résultat esthétique n’est attendu. « Le langage est simplifié et accessible à tous », rappelle-t-elle. Sans oublier le fait qu’elle s’inscrit dans un processus thérapeutique et nécessite donc la présence d’un thérapeute.

Union du corps et de l’esprit

L’enjeu pour les patients concernés ? « Se connecter à leur corps et à leurs émotions de manière profonde permettant une potentielle réduction de l’anxiété », insiste-t-elle. L’union du corps et de l’esprit en quelque sorte. Et ce, sur la base d’une littérature scientifique qui a mis en avant l’activation de zones cérébrales spécifiques qui accréditent cet aspect ‘détente’. Mais comme le précise Anaïs Delacuisine, même si la pratique est employée depuis l’Antiquité, « la recherche dans ce domaine est encore relativement limitée ».

  • Source : Impact de la Danse-Thérapie sur la symptomatologie anxieuse en population clinique psychiatrique adulte : une revue narrative de la littérature. Thèse pour le diplôme d'Etat de Docteur en médecine. Anaïs Delacuisine. Le 11 octobre 2023. Université de Lille. Faculté de médecine Henri Warembourg

  • Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Anxiété : la thérapie par la danse est-elle efficace ?
Lire la suite
Bougies, encens… 60 millions de consommateurs alerte sur les parfums d’intérieur
Lire la suite
Journée mondiale de la contraception : à quand l’égalité entre les femmes et les hommes ?
Lire la suite
Cancer colorectal : de l’aspirine pour réduire le risque de récidive ?
Lire la suite
Maladie de Huntington : pour la première fois, un traitement fait ses preuves
Lire la suite
Hépatite A, les règles pour éviter l’infection
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Faut-il vraiment utiliser une crème de jour avec un filtre UV ?

SUIVANTE

Quel petit-déjeuner pour attaquer la journée du bon pied ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils