Apprenez les gestes qui sauvent !

Elle vient clôturer une campagne estivale conduite tout l’été par la Croix-Rouge française : la Journée mondiale des premiers secours se déroule ce samedi 14 septembre, dans toute la France. L’occasion de vous initier à ces gestes qui peuvent sauver des vies.

Savoir utiliser un défibrillateur, réaliser un massage cardiaque, avoir les bons réflexes face à quelqu’un qui s’étouffe ou saigne abondamment, en attendant l’arrivée des secours… Seuls 53% des Français connaissent les gestes et comportements qui sauvent, et c’est encore trop peu. Exemple : 7 arrêts cardiaques sur 10 surviennent devant témoins, et donc moins de la moitié de ces témoins sont capables de réaliser les premiers gestes de secours. Sans prise en charge immédiate, 92% de ces arrêts sont fatals.

L’objectif de la Croix Rouge française, à l’initiative de cette Journée mondiale depuis 2000, vise à inciter les citoyens, quel que soit leur âge, à se former aux premiers secours : « Dans 9 situations d’urgence sur 10, c’est la vie d’un proche qui est en jeu. Il est pour nous capital qu’au moins une personne par foyer soit formée aux gestes qui sauvent ».

78 000 personnes formées

Ceux qui ne le sont pas encore auront donc l’occasion de s’initier à ces gestes simples, grâce à des modules d’une heure : vous apprendrez notamment à utiliser un défibrillateur, ou à placer une personne inconsciente qui respire en position latérale de sécurité. Et si vous souhaitez aller plus loin, rappelons que, comme les pompiers et la Protection civile, la Croix-Rouge fait partie des organismes reconnus par l’Etat pour la formation aux premiers secours. En 2018, elle avait formé près de 78 000 citoyens aux gestes et comportements qui sauvent.

A savoir : les initiations proposées dans le cadre de la Journée mondiale des premiers secours sont gratuites. Cette année, un module spécifique consacré à la réduction des risques sera proposé. Pour en savoir plus, rapprochez-vous de l’antenne la plus proche de chez vous.