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ARFID : quel est ce trouble peu connu des conduites alimentaires ?

04 juin 2026

Acronyme de l’anglais Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, l’ARFID est un trouble des conduites alimentaires (TCA) qui se caractérise par des restrictions et des évitements alimentaires.  Que faut-il savoir sur ce trouble qui touche majoritairement les enfants ?

Du 1er au 7 juin 2026 se tient la semaine de sensibilisation aux troubles des conduites alimentaires (TCA) organisée par la Fédération française anorexie boulimie. Alors que ces troubles émergent majoritairement à l’adolescence – anorexie, boulimie, hyperphagie boulimique – certains enfants présentent toutefois des difficultés alimentaires dès le plus jeune âge. Parmi eux, un trouble bien spécifique et peu connu du grand public, l’ARFID, acronyme de l’anglais Avoidant restrictive food intake disorder, et en français “troubles restrictifs d’évitement alimentaire”. L’enfant n’absorbe pas suffisamment de nourriture pour répondre à ses besoins nutritionnels (vitamines, minéraux, énergie), sans que cela soit lié à […]

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