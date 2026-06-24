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Ebola : un premier cas détecté en France

24 juin 2026

Un patient revenant de République démocratique du Congo a été diagnostiqué positif au virus Ebola. Pris en charge dans un service spécialisé, son état est stable. Les autorités assurent que le risque pour la population reste très faible.

Le ministère de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées confirme mercredi 24 juin l’identification d’un premier cas positif de maladie à virus Ebola en France. Le patient, un médecin humanitaire récemment revenu de mission dans une zone touchée en République démocratique du Congo (RDC), « a été immédiatement isolé et pris en charge dans un établissement de santé de référence, selon des protocoles stricts de sécurité biologique », explique le ministère dans un communiqué. Selon les autorités, son état est stable et toutes les procédures de sécurité ont été respectées dès son arrivée sur le territoire. Il est […]

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