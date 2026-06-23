Canicule : ces 4 habitudes alimentaires à éviter lors des fortes chaleurs

1 – Evitez les repas trop copieux En période de canicule, on évite les repas trop copieux, surtout aux heures les plus chaudes de la journée, soit à l’heure du déjeuner. Pourquoi ? Prendre un repas signifie aussi qu’il faut digérer les aliments, absorber les nutriments pour les stocker plus tard. Tout cela nécessite une dépense d’énergie qui fait monter la chaleur corporelle. Le phénomène est appelé thermogenèse induite par l’alimentation, ou thermogenèse postprandiale par les scientifiques. Le niveau de chaleur produit va dépendre de la quantité (et du niveau énergétique) de la nourriture ingérée. Ainsi, plus un repas est copieux, […]
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