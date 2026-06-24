Canicule : comment expliquer les 43 noyades mortelles depuis le début des fortes chaleurs ?

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé mardi 23 juin le décès par noyade de 40 personnes depuis le début de l’épisode de canicule. Selon les informations de BFMTV, le bilan s’est alourdi à 43 décès ce mercredi. Comment expliquer un tel bilan en 6 jours seulement ? Les lieux de baignade plus fréquentés, notamment sur les sites non surveillés La canicule crée les conditions favorables à une augmentation du nombre de cas. En premier lieu, les alertes vigilances canicule orange/rouge entraînent une augmentation de la fréquentation des sites de baignade. Il fait chaud et on cherche la fraicheur de l’eau. […]