Doomscrolling : le piège des mauvaises nouvelles en continu

Le doomscrolling désigne la consommation compulsive d’informations négatives. Sur les plateformes numériques, les algorithmes analysent nos comportements pour nous proposer des contenus susceptibles de retenir notre attention. « On nous montre ce que nous avons envie de voir pour que nous restions connectés », explique Olivier Duris, psychologue à Paris, spécialiste de la médiation numérique. Le problème est qu’après quelques clics sur des sujets anxiogènes, l’utilisateur peut être exposé à toujours plus de contenus similaires. Une véritable spirale se met alors en place. Un risque accru pour les personnes fragiles Tout le monde peut être concerné, mais certaines personnes sont plus vulnérables : […]