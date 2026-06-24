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Doomscrolling : le piège des mauvaises nouvelles en continu

24 juin 2026

Faire défiler sans fin des contenus anxiogènes sur les réseaux sociaux ou les sites d’information est devenu une habitude pour de nombreux internautes. Ce phénomène, appelé doomscrolling, inquiète les spécialistes de la santé mentale.

Le doomscrolling désigne la consommation compulsive d’informations négatives. Sur les plateformes numériques, les algorithmes analysent nos comportements pour nous proposer des contenus susceptibles de retenir notre attention. « On nous montre ce que nous avons envie de voir pour que nous restions connectés », explique Olivier Duris, psychologue à Paris, spécialiste de la médiation numérique. Le problème est qu’après quelques clics sur des sujets anxiogènes, l’utilisateur peut être exposé à toujours plus de contenus similaires. Une véritable spirale se met alors en place. Un risque accru pour les personnes fragiles Tout le monde peut être concerné, mais certaines personnes sont plus vulnérables : […]

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