Gaspillage : pourquoi 7 000 tonnes de médicaments sont détruites chaque année en France ?

Une étude révèle l’ampleur du gaspillage de médicaments en France. L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et l’Assurance maladie ont mené, avec Cyclamed, une étude inédite baptisée PERIMED, dévoilée mercredi 24 juin. Pour la première fois, celle-ci dresse un portrait précis des médicaments non utilisés et des raisons de cette non-utilisation. Des médicaments courants souvent jetés L’étude montre que la majorité des médicaments rapportés appartiennent à quelques grandes catégories. Les traitements respiratoires, digestifs, neurologiques et cardiovasculaires représentent à eux seuls 80 % des retours. Dans le détail, les médicaments les plus fréquemment retrouvés sont les antalgiques (paracétamol, tramadol), les […]