Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 707 articles

Destination Santé évolue !
Découvrez nos offres de contenus santé prêts à être publiés

 

Gaspillage : pourquoi 7 000 tonnes de médicaments sont détruites chaque année en France ?

24 juin 2026

En 2024, 7 675 tonnes de médicaments non utilisés ont été collectées et incinérées. Si ce volume diminue progressivement, il reste considérable. Un phénomène qui coûte cher à la collectivité et pèse sur l’environnement. Pour mieux comprendre les comportements et agir plus efficacement, l’ANSM et l’Assurance maladie, en partenariat avec Cyclamed, ont conduit une étude dont les résultats viennent d’être publiés.

Une étude révèle l’ampleur du gaspillage de médicaments en France. L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et l’Assurance maladie ont mené, avec Cyclamed, une étude inédite baptisée PERIMED, dévoilée mercredi 24 juin. Pour la première fois, celle-ci dresse un portrait précis des médicaments non utilisés et des raisons de cette non-utilisation. Des médicaments courants souvent jetés L’étude montre que la majorité des médicaments rapportés appartiennent à quelques grandes catégories. Les traitements respiratoires, digestifs, neurologiques et cardiovasculaires représentent à eux seuls 80 % des retours. Dans le détail, les médicaments les plus fréquemment retrouvés sont les antalgiques (paracétamol, tramadol), les […]

Cet article est réservé à nos partenaires éditoriaux.

Accédez à nos packs d'articles ou à notre flux intégral. Découvrir nos offres

Déjà abonné ? Connectez-vous

Gaspillage : pourquoi 7 000 tonnes de médicaments sont détruites chaque année en France ?
Lire la suite
Crème solaire : pourquoi ne faut-il pas en appliquer tous les jours sur la peau de votre bébé ? (Vidéo)
Lire la suite
Canicule : comment expliquer les 43 noyades mortelles depuis le début des fortes chaleurs ?
Lire la suite
Ebola : un premier cas détecté en France
Lire la suite
Doomscrolling : le piège des mauvaises nouvelles en continu
Lire la suite
Canicule : ces 4 habitudes alimentaires à éviter lors des fortes chaleurs
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Crème solaire : pourquoi ne faut-il pas en appliquer tous les jours sur la peau de votre bébé ?

SUIVANTE

Combien de temps pouvez-vous utiliser vos cosmétiques après ouverture ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.