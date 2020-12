Argent de poche : à partir de quel âge ?

Vous avez envie d’inculquer la juste valeur de l’argent à vos enfants ? L’argent de poche peut-être un premier pas vers l’autonomie. Mais à quel âge commencer ? Et combien donner ?

C’est autour de l’âge de 7 ans en effet qu’il est recommandé de commencer à donner régulièrement de l’argent de poche. Avant, l’enfant ne sait pas bien compter. De plus, c’est à ce niveau, CP-CE1 qu’il commence à apprendre la valeur de la monnaie.

Quel intérêt ?

Outre l’intérêt évident pour votre enfant qui a très envie de s’acheter petits jouets et friandises à sa guise, la mise en place de ce rituel apporte aussi d’autres bénéfices. Cela permet aux enfants d’acquérir une meilleure compréhension de la valeur de l’argent. Ils apprennent aussi à se responsabiliser plus vite et se fixer un objectif.

Cela permet plus simplement d’aborder le thème de l’argent, un sujet trop souvent tabou. Chaque parent pourra ainsi transmettre à sa progéniture, sa manière de voir, selon ses revenus et son éducation.

Les parents doivent-ils surveiller ce que leur enfant fait de son argent ? L’essentiel est de respecter quelques règles. Celles-ci peuvent notamment établir dès le départ quels sont les choses que votre enfant n’a pas le droit d’acheter, comme les cigarettes par exemple.

Combien faut-il donner ?

Il n’y a pas vraiment de règle en la matière. Cela dépend des moyens financiers bien sûr, mais aussi de la relation qu’entretiennent les parents à l’argent. C’est l’occasion d’expliquer à votre enfant à quoi correspond la somme qu’il reçoit. Par exemple, 10 euros c’est le prix de deux magazines et 2 euros celui d’un paquet de bonbons. Ensuite évidemment, on peut donner plus à des enfants à des ados qu’à des enfants de primaire.

A quel rythme ? Chaque semaine ou chaque mois, cela dépend là encore des finances parentales et du choix personnel de chacun.