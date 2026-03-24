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Arracher un cheveu blanc en fait-il pousser deux ?

24 mars 2026

C'est l'un des mythes les plus fréquents en matière de soins capillaires : si vous arrachez un cheveu gris, deux repousseront à sa place. Que disent les dermatologues à propose de cette idée tenace ?

Vous avez repéré un premier cheveu gris dans votre miroir et vous êtes tenté de l’arracher ? Problème, vous craignez qu’à la place, deux cheveux blancs fassent leur apparition.

Dans les colonnes du Guardian, le Pr Desmond Tobin, spécialiste en dermatologie à l’University College de Dublin confie qu’il aimerait bien « qu’en arrachant un seul cheveu, vous en obteniez plus qui repoussent. Ce serait une excellente solution pour les personnes qui souffrent de perte de cheveux et qui en sont complexées. »

Vous l’avez compris, cette croyance populaire n’a aucun fondement scientifique. Chaque follicule pileux de notre cuir chevelu est une mini-usine qui ne produit qu’un seul cheveu à la fois. Arracher un cheveu ne provoquera jamais la pousse de plusieurs cheveux depuis le même follicule.

Pire, l’arrachage peut endommager définitivement le follicule. À force de tirer de façon répétée sur les cheveux, les dommages peuvent empêcher définitivement leur repousse.

Le problème principal réside dans les dommages causés au follicule. « En arrachant un cheveu, vous risquez de le fracturer ou de l’extraire à la racine, précise Tobin. Quand vous observez de minuscules gouttes de sang sur la peau après l’arrachage, c’est le signe que vous avez retiré l’intégralité du follicule, qui ne se rétablira pas. »

D’où viennent les cheveux gris ?

Les cheveux tirent leur couleur de la mélanine, un pigment présent dans nos cheveux, nos yeux et notre peau. Avec l’âge, la quantité de mélanine diminue naturellement dans les follicules pileux. Lorsque les cellules pigmentaires du follicule pileux meurent, les cheveux deviennent gris et ne sont plus colorés. Arracher un cheveu gris n’affectera pas les follicules pileux voisins. Les cheveux environnants ne deviendront blancs que lorsque les cellules pigmentaires de leurs follicules respectifs mourront.

  • Source : https://uamshealth.com/medical-myths/does-pulling-one-gray-hair-cause-more-to-grow-in-its-place/ - https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2026/mar/09/grey-hair-plucking-thinning-growth

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

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