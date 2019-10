Arrêt du tabac : le défi est lancé

Ca y est, elle est ouverte ! La 4e édition de #MoisSansTabac ne démarrera que début novembre, mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur la plateforme dédiée et commencer à vous préparer au défi du sevrage. Un mois sans fumer, c’est cinq fois plus de chances d’arrêter pour de bon.

« En novembre, on arrête ensemble ». C’est, le slogan du dispositif #MoisSansTabac lancé par l’Assurance-maladie, Santé Publique France et le ministère de la Santé depuis 2016 et sa première édition. Un mois pour tenter d’arrêter de fumer, en novembre donc, et un mois pour se préparer au sevrage : en vous inscrivant dès maintenant sur la plateforme, vous pourrez prendre connaissance des différentes stratégies pour vous libérer du tabac, et mettre toutes les chances de votre côté pour que cela dure.

Parmi ces méthodes : des kits d’aides à l’arrêt, la possibilité de parler à des tabacologues (en appelant le 39 89), des informations sur les substituts nicotiniques, la prise en charge psychologique, la manière de présenter votre projet d’arrêt du tabac à vos proches… Vous pouvez aussi compter sur une application mobile (Tabac Info Service, téléchargeable sur Google Play et l’App Store) pour vous coacher en temps réel… et vous encourager. Saviez-vous par exemple que l’abstinence pendant 30 jours diminue largement la dépendance et les symptômes de manque (irritabilité, nervosité…), et augmente significativement la probabilité que vous arrêtiez définitivement de fumer ?

A noter : Depuis le lancement de l’opération en 2016, plus de 580 000 fumeurs se sont inscrits à #MoisSansTabac. Première cause de mortalité évitable, le tabac tue 75 000 personnes en France chaque année.