Sexualité : qu’est-ce que la dysorgasmie ?

En matière de sexualité, les spécialistes distinguent les troubles du désir de ceux, plus méconnus, qui concernent le plaisir sexuel. Autrement dit, les troubles de l’orgasme. Par quoi se caractérisent-ils ?

Plaisir intense, bien-être, détente… L’orgasme constitue « la réponse physiologique qui a lieu au plus haut de la phase d’excitation », lit-on sur le site internet du Fil Santé Jeune. D’une manière générale, sur le plan physiologique, il se manifeste par une éjaculation, chez l’homme et par des contractions utérines, chez la femme.

Une souffrance…

Seulement, chez certaines personnes – aussi bien la femme que l’homme – tout ne se déroule pas de façon idéale. Des troubles de l’orgasme peuvent ainsi se manifester. Ils sont appelés des dysorgasmies. Les spécialistes de l’Association française d’urologie (AFU), « considèrent qu’il y a trouble de l’orgasme lorsque malgré une excitation sexuelle importante, on note soit une absence d’orgasme, soit une intensité des sensations orgastiques nettement diminuée, soit un orgasme nettement retardé, et cela quel que soit le type de stimulation. Pour que le trouble soit avéré, il doit aussi être responsable d’une souffrance subjective marquée et/ou de difficultés interpersonnelles ».

De nombreuses causes potentielles

Chez l’homme, il peut ainsi s’agir de douleurs ressenties lors de l’éjaculation. Dans tous les cas, les causes – qu’elles soient physiologiques voire psychologiques – associées à cette absence de plaisir peuvent être très diverses et nécessitent le cas échéant de s’en ouvrir auprès d’un médecin et/ou sexologue.

Et l’anorgasmie ?

Comme le précise le Dr Carlos Marois sur son site internet, « la dysorgasmie peut être primaire (depuis toujours) ou secondaire (après une période sans difficulté). Elle peut aussi être généralisée (dans toutes les situations) ou situationnelle (dans certaines situations) ». Un exemple ? « Quelqu’un qui parviendrait à l’orgasme dans la masturbation en solitaire mais n’aurait jamais eu d’orgasme avec un ou une partenaire, souffrirait ainsi d’anorgasmie situationnelle primaire ». A noter enfin que la dysorgasmie se distingue de l’anorgasmie qui elle, se caractérise par le fait de ne pas parvenir à atteindre l’orgasme.