32 728 articles

C’est prouvé, le café du matin rend plus heureux

20 août 2025

Une étude le confirme : une tasse de café le matin peut améliorer significativement votre humeur. Cette découverte, publiée dans la revue Scientific Reports, révèle que les effets positifs de la caféine sont particulièrement marqués en début de journée.

Les personnes qui consomment régulièrement de la caféine sont généralement de meilleure humeur. Mythe ou réalité ? Pour le savoir, des chercheurs des Universités de Bielefeld en Allemagne et de Warwick en Grande-Bretagne ont suivi 236 jeunes adultes pendant près de quatre semaines. Les participants devaient remplir de courts questionnaires sur leur smartphone sept fois par jour, indiquant leur humeur du moment et s’ils avaient consommé une boisson caféinée au cours des 90 minutes précédentes.

Les résultats sont sans équivoque : les volontaires ont déclaré se sentir nettement plus heureux et plus enthousiastes les matins où ils avaient consommé du café. Et ce par rapport aux jours où ils n’en avaient pas bu.

L’étude a également observé des liens avec la réduction d’émotions négatives comme la tristesse. Après avoir bu du café, les participants se sentaient légèrement moins tristes ou contrariés que lors de journées comparables sans café.

Les chercheurs expliquent l’effet stimulant de la caféine sur l’humeur matinale par sa capacité à bloquer les récepteurs d’adénosine (favorisant le sommeil), ce qui procure une sensation d’énergie et de bien-être.

Malgré ces effets positifs, les auteurs de l’étude mettent en garde contre une consommation excessive. La caféine peut entraîner une dépendance, et sa consommation tardive dans la journée peut perturber le sommeil.

  • Source : https://aktuell.uni-bielefeld.de/?lang=en

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Hélène Joubert

