Santé bucco-dentaire : pourquoi faut-il prendre soin de ses gencives ?

Derrière de belles dents en bonne santé se cachent des gencives solides. Le Dr Sacha-Gabriel Ayache, chirurgien-dentiste, explique comment en prendre soin. Son dernier ouvrage, 50 mythos sur les chicots (Vuibert, 2025), démontre que la santé des dents commence par celle des gencives.

Vous avez décidé d’utiliser du fil dentaire et vous le passez consciencieusement entre chaque dent. Pourtant, vos gencives saignent à plusieurs endroits. Ce n’est pas le fil dentaire qui en est responsable, mais une gingivite, c’est-à-dire une inflammation des gencives liée à l’accumulation de plaque dentaire le long de la gencive. Cet environnement abrite des milliards de bactéries qui libèrent des toxines et des enzymes, responsables de l’irritation et de l’inflammation des tissus. Près de 50 % des adultes présentent une gingivite, souvent sans le savoir. L’utilisation du fil dentaire, qui élimine la plaque et les débris alimentaires, ne fait que la révéler.

La bonne attitude consiste à poursuivre l’utilisation du fil dentaire malgré ces premiers saignements, car il déloge en profondeur les bactéries (les espaces interdentaires représentent 40 % de la surface totale des dents, une zone inaccessible à la brosse).

Le Dr Sacha-Gabriel Ayache recommande de consulter un dentiste si les saignements persistent après 15 jours d’utilisation du fil dentaire, car cela peut être le signe d’une parodontite (inflammation plus profonde qui touche les tissus de soutien de la dent). Les personnes qui utilisent régulièrement du fil dentaire réduisent leur risque de parodontite de 40 à 50 %.

Saigner au niveau des gencives après s’être brossé les dents, un signe de gingivite

Saigner en se brossant les dents n’est jamais normal. C’est le premier signe d’une gingivite qui, si elle n’est pas traitée, peut progresser vers une parodontite. Près de 20 % des Français souffrent de parodontite, principale cause de perte de dents chez l’adulte. Si vos gencives saignent lors d’un simple brossage, il faut consulter un chirurgien-dentiste deux fois par an. Un détartrage suffit généralement quand la gingivite est encore superficielle, tandis qu’un surfaçage (nettoyage des surfaces dentaires en dessous de la gencive) est nécessaire si la parodontite s’est déjà installée. Non traitée, cette dernière entraîne le déchaussement des dents et détruit l’os qui les entoure.

Mais un saignement peut aussi traduire un brossage trop vigoureux. Il ne faut pas utiliser de brosse à dents à poils durs, mais au contraire opter pour une brosse souple et pratiquer un brossage doux. Brosser plus fort n’élimine pas mieux la plaque dentaire !

Ne pas avoir mal aux dents ne signifie pas que les gencives sont saines

La gencive constitue une barrière contre les bactéries et les débris alimentaires, protégeant les racines des dents et l’os alvéolaire. Lorsque ce joint naturel autour de la dent perd son étanchéité, il se forme une poche parodontale. Et ceci de manière totalement indolore.

Même des dents en parfaite santé abritent de la plaque dentaire, une fine pellicule de bactéries qui se loge le long de la ligne gingivale. Si elle n’est pas éliminée, cette plaque durcit et se transforme en tartre. Celui-ci irrite les gencives et peut provoquer une gingivite ou une parodontite.

Seul un nettoyage professionnel permet d’éliminer le tartre, d’où l’importance de consulter régulièrement un dentiste.

Non, le détartrage ne déchausse pas les dents

Le détartrage n’est pas une partie de plaisir, mais il reste indispensable.

Le tartre est un dépôt minéralisé qui se forme à partir de la plaque dentaire non éliminée (résidus alimentaires, bactéries, protéines de la salive, cellules mortes). Non retirée régulièrement, la plaque se durcit en incorporant les minéraux présents dans la salive, notamment le calcium et le phosphate. Ce tartre irrite les gencives et constitue un facteur de risque majeur des maladies parodontales.

L’idée selon laquelle le détartrage déchausse les dents repose sur une fausse perception. Quand le tartre s’accumule, il repousse les gencives et masque leur fragilité. Une fois retiré, les dents peuvent sembler plus « longues » ou plus exposées, donnant l’impression d’un déchaussement. En réalité, ce n’est pas le détartrage qui fragilise les dents, mais bien l’accumulation de tartre ayant déjà endommagé les gencives et l’os qui les soutient.

Loin de déchausser les dents, le détartrage aide à les préserver : en éliminant le tartre, il supprime la principale cause d’inflammation des gencives. Associé à une bonne hygiène bucco-dentaire, il réduit fortement le risque de parodontite, le véritable responsable du déchaussement dentaire.

Un détartrage annuel suffit en général aux personnes à faible risque, la plupart des gens. En cas de gingivite ou de parodontite, il est conseillé tous les 3 à 6 mois. Chez les fumeurs ou les personnes très stressées, deux détartrages par an sont souvent nécessaires, car le tabac et le stress réduisent la salive et favorisent l’accumulation de tartre.