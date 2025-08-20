Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 728 articles

De moins en moins de personnes lisent : pourquoi est-ce inquiétant ?

20 août 2025

Une nouvelle étude menée par l'Université de Floride et l'University College de Londres met en lumière un phénomène inquiétant : la lecture quotidienne pour le plaisir a chuté de plus de 40 % au cours des 20 dernières années. Un phénomène qui n'est pas sans conséquences pour la santé ?

Publiée dans la revue iScience, l’étude a analysé les données de plus de 236 000 Américains entre 2003 et 2023. Les résultats révélent un changement culturel fondamental : de moins en moins de personnes consacrent du temps à la lecture pour le plaisir. Les chercheurs ont aussi noté des baisses plus marquées chez les personnes à faibles revenus, celles ayant un niveau d’éducation plus faible ou vivant en zones rurales.

« Ce n’est pas une simple baisse, c’est un déclin constant et régulier d’environ 3 % par an, explique le Dr Jill Sonke, de l’Université de Floride. C’est profondément préoccupant. »

Pourquoi est-ce si important ?

La lecture pour le plaisir a longtemps été reconnue non seulement comme un outil éducatif, mais aussi comme un moyen de soutenir la santé mentale, l’empathie, la créativité et l’apprentissage tout au long de la vie. « Lorsque nous perdons l’un des outils les plus simples de notre boîte à outils de santé publique, c’est une perte considérable », souligne le Dr Sonke.

Bien que l’étude ne se soit pas penchée sur les causes, les chercheurs évoquent plusieurs facteurs potentiels, notamment l’essor des médias numériques ou bien encore l’accès inégal aux livres et aux bibliothèques.

Les auteurs affirment en outre que des interventions pourraient aider à ralentir ou à inverser la tendance. A commencer par la lecture avec les enfants dès le plus jeune âge. « Cela favorise non seulement le langage et l’alphabétisation, mais aussi l’empathie, le lien social, le développement affectif et la préparation à l’école », lancent-ils. Il est important de valoriser et de protéger l’accès aux arts – en rendant, par exemple, les bibliothèques plus accessibles et plus attrayantes – non seulement en tant que question de culture, mais aussi de santé publique. »

  • Source : Université de Floride

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Hélène Joubert

Sexualité : qu’est-ce que la dysorgasmie ?
Lire la suite
Été 2025 : hausse inédite des cas de chikungunya en France
Lire la suite
Chocolat : qu’est-ce que le cadmium, retrouvé dans de nombreux produits et d’où vient-il ?
Lire la suite
Santé bucco-dentaire : pourquoi faut-il prendre soin de ses gencives ?
Lire la suite
De moins en moins de personnes lisent : pourquoi est-ce inquiétant ?
Lire la suite
C’est prouvé, le café du matin rend plus heureux
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Comment vraiment bien s'hydrater cet été ?

SUIVANTE

Bébé : savez-vous vraiment utiliser le liniment ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils