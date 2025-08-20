De moins en moins de personnes lisent : pourquoi est-ce inquiétant ?

Une nouvelle étude menée par l'Université de Floride et l'University College de Londres met en lumière un phénomène inquiétant : la lecture quotidienne pour le plaisir a chuté de plus de 40 % au cours des 20 dernières années. Un phénomène qui n'est pas sans conséquences pour la santé ?

Publiée dans la revue iScience, l’étude a analysé les données de plus de 236 000 Américains entre 2003 et 2023. Les résultats révélent un changement culturel fondamental : de moins en moins de personnes consacrent du temps à la lecture pour le plaisir. Les chercheurs ont aussi noté des baisses plus marquées chez les personnes à faibles revenus, celles ayant un niveau d’éducation plus faible ou vivant en zones rurales.

« Ce n’est pas une simple baisse, c’est un déclin constant et régulier d’environ 3 % par an, explique le Dr Jill Sonke, de l’Université de Floride. C’est profondément préoccupant. »

Pourquoi est-ce si important ?

La lecture pour le plaisir a longtemps été reconnue non seulement comme un outil éducatif, mais aussi comme un moyen de soutenir la santé mentale, l’empathie, la créativité et l’apprentissage tout au long de la vie. « Lorsque nous perdons l’un des outils les plus simples de notre boîte à outils de santé publique, c’est une perte considérable », souligne le Dr Sonke.

Bien que l’étude ne se soit pas penchée sur les causes, les chercheurs évoquent plusieurs facteurs potentiels, notamment l’essor des médias numériques ou bien encore l’accès inégal aux livres et aux bibliothèques.

Les auteurs affirment en outre que des interventions pourraient aider à ralentir ou à inverser la tendance. A commencer par la lecture avec les enfants dès le plus jeune âge. « Cela favorise non seulement le langage et l’alphabétisation, mais aussi l’empathie, le lien social, le développement affectif et la préparation à l’école », lancent-ils. Il est important de valoriser et de protéger l’accès aux arts – en rendant, par exemple, les bibliothèques plus accessibles et plus attrayantes – non seulement en tant que question de culture, mais aussi de santé publique. »