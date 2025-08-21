Chocolat : qu’est-ce que le cadmium, retrouvé dans de nombreux produits et d’où vient-il ?

Omniprésent dans l’environnement, le cadmium, un métal lourd nocif pour la santé, ne cesse d’inquiéter. Une nouvelle étude de l’UFC Que Choisir ne va pas rassurer. L’Union de consommateurs explique en effet que les tablettes et autres confiseries à base de cacao peuvent afficher des teneurs élevées en cadmium.

Le cadmium est un élément métallique naturellement présent dans la croûte terrestre. Malheureusement, il est loin d’être inoffensif : il est classé comme cancérogène “certain” pour l’homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Ainsi, ne exposition prolongée au cadmium peut augmenter les risques de cancers du poumon, de la prostate, du pancréas, du foie et du rein.

Ce n’est pas tout : le cadmium peut aussi fragiliser les os, entraînant ostéoporose et fractures, et altérer le système reproducteur. Il est particulièrement toxique pour les reins, pouvant causer une insuffisance rénale chronique.

Comment est-on exposé au cadmium ?

L’alimentation est, de loin, la principale source d’exposition des consommateurs au cadmium. Comme l’explique l’UFC Que Choisir, « les plus gros contributeurs sont les produits à base de céréales (pain, pâtes, riz, céréales du petit-déjeuner, biscuits, barres céréalières, etc.), les pommes de terre, les fruits de mer, certains légumes verts tels que les épinards… et le chocolat. »

A propos du chocolat justement, des tests récemment réalisés par l’Union de consommateurs confirment une contamination généralisée, dans des proportions qui varient de 1 à 20 : les teneurs mesurées vont de 0,022 à 0,458 mg de cadmium par kg de produit.

En fait, tout commence dans le sol. Certaines régions, comme l’Amérique latine, ont des sols naturellement plus riches en cadmium. Les cacaoyers absorbent ce métal, qui se concentre ensuite dans les fèves de cacao. Et ironie du sort, les chocolats bio et équitables, souvent issus de ces régions, peuvent présenter des teneurs plus élevées en cadmium.

Que faire ?

Les autorités sanitaires ont fixé une dose maximale tolérable de 0,35 μg par kg de poids corporel et par jour. Problème, pour un enfant de 30 kg, une seule barre de chocolat (20 g) peut apporter jusqu’à 85 % de cette dose maximale et le tiers chez l’adulte.

Quant à la tablette entière, elle apporterait entre trois et neuf fois la dose maximale ! « Attention aussi aux goûters et petits-déjeuners des enfants, qui contiennent souvent des quantités non négligeables de chocolat », alerte l’UFC Que Choisir.

Face à ce constat, les fabricants de chocolat sont conscients du problème et imposent des limites concernant les teneurs en cadmium sur les fèves de cacao. Cependant, la question se pose : les normes actuelles sont-elles suffisamment protectrices vis-à-vis de la santé des consommateurs ?