Votre jeune écolier rêve d’avoir une montre bien à lui, comme les grands ? S’il est en CP, ce n’est pas étonnant, sa maîtresse commence à aborder la question en classe. Des idées pour l’accompagner dans ce nouvel apprentissage.

Pour accompagner votre enfant dans l’apprentissage de la lecture de l’heure, il existe plusieurs astuces.

Ainsi, pour rendre les notions de durée un peu moins abstraites, donnez-lui des exemples parlants. Deux heures, c’est la durée d’un film. 3 minutes, c’est plus court, c’est le temps de brossage de ses dents. Vous pouvez aussi lui proposer de se chronométrer quand il s’habille.

Au début, demandez-lui de se concentrer uniquement sur la petite aiguille. Pour l’aider à mémoriser plus rapidement ses différents emplacements, appuyez-vous sur les temps forts de sa journée. Dites-lui par exemple « Là elle est sur le 8, il est 8 heures, c’est l’heure de partir à l’école. Là elle est sur le 5, il est 5 heures, c’est l’heure de goûter ».

Le mécanisme des minutes est plus difficile à assimiler : pour l’aider, fabriquez-lui une pendule à double cadran. Prenez une boîte à camembert et demandez-lui de peindre la moitié droite en bleu et la moitié gauche en rouge. Ainsi, il distinguera mieux le 4h25 du 5h moins 25. Fixez ensuite deux aiguilles en carton à l’aide d’une attache parisienne. Ecrivez en gros les chiffres de 1 à 12, qui représentent les heures et juste à côté, vers l’intérieur du cadran, en plus petit et dans une couleur différente, leur équivalence en minutes (5 à côté de 1, 10 à côté de 2, 15 à côté de 3…). Il existe aussi des sites d’apprentissage bien pensés.

Lors de l’achat de sa première montre, optez pour un cadran à aiguilles plutôt qu’un affichage digital. Seule la course des aiguilles permettra à votre enfant de « visualiser » le temps qui passe et de comprendre la relation entre 1 heure et 60 minutes. Certains spécialistes sont réservés sur l’intérêt des montres dites pédagogiques qui affichent les minutes de 5 en 5. Rien ne vous empêche de lui en offrir une mais prévoyez de la remplacer assez rapidement par un modèle classique. Mieux vaut en effet qu’il prenne l’habitude de compter les minutes ou apprenne sa table de 5.

A noter : N’espérez pas le voir déchiffrer l’horloge de la cuisine du jour au lendemain. Cet apprentissage délicat demande des semaines, voire des mois.