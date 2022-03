Attention au sel caché, rappelle l’OMS

Vous ne le savez pas forcément, mais cette troisième semaine de mars est marquée par une opération de sensibilisation aux risques du sel, initiée par l’Organisation mondiale de la santé. Objectif : rappeler les repères pour une consommation salée sans danger.

C’est l’un des nombreux combats de l’OMS pour améliorer la santé de chacun par le prisme alimentaire, et tout particulièrement en Europe. Chez nous, la consommation quotidienne de sel dépasse en effet largement ses recommandations : l’OMS préconise de ne pas absorber plus de 5g de sel par jour pour un adulte, 2g pour un enfant. Or en Europe, nous consommons en moyenne 8 à 19g de sel par jour…

Avec quels effets pour la santé ? Une augmentation du risque de développer une hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires associées comme les accidents vasculaires cérébraux, les insuffisances et les maladies cardiaques. Trop de sel au quotidien augmente aussi le risque de développer des maladies rénales chroniques.

Nutri-Score

Il est donc urgent de réduire notre consommation de sel si elle est trop importante… A condition d’en avoir conscience ! Sachez par exemple que près de 80% du sel consommé chaque jour en Europe provient d’aliments transformés – c’est le « sel caché » – et que tous les industriels ne jouent pas le jeu de transparence. Si vous achetez ce type de produits en supermarché, le logo Nutri-Score peut vous aider à choisir ceux qui offrent la meilleure qualité nutritionnelle. Car le Nutri-Score ne tient pas simplement compte de la teneur en sucre ou en gras. La proportion de sel est aussi l’un des principaux critères.

De quoi inciter les industriels à reformuler leurs produits pour obtenir de meilleurs scores, espère l’OMS. Qui alerte également sur cette tendance accentuée par deux ans de pandémie : la livraison de repas à domicile, via les applications. Ces aliments « sont également associés à la consommation de niveaux élevés de sel, ainsi que de calories, de sucre et de graisses saturées ». Et donc délétères pour la santé.

Cuisinez maison

Derniers conseils, pour ne pas vous « faire avoir » par le sel caché, privilégiez la cuisine maison plutôt que les plats préparés. Pensez aux herbes aromatiques et aux épices, ces exhausteurs de goûts idéaux pour faire voyager vos papilles sans élévation du risque cardiovasculaire. Curcuma, curry, aneth, coriandre ou encore muscade, basilic, cardamone et paprika… vous avez l’embarras du choix !