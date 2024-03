Au printemps, reprendre le sport sans se blesser

Après une longue période d’hibernation, le printemps marque, pour beaucoup, la reprise d’une activité physique en extérieur. Cette saison est en effet propice à la pratique du sport. A condition bien sûr, de s’y remettre de façon progressive.

Des jours qui rallongent, des parcs verdoyants… Le printemps est un appel à sortir et à bouger. Pourtant, la reprise d’une activité physique ne s’improvise pas. Le risque de blessure est en effet réel. Pourquoi ? Plusieurs raisons à cela. Une sollicitation soudaine des muscles peut entraîner différentes blessures (déchirure, claquage, élongation…). Ensuite, les sportifs « hivernaux » ont tendance à pratiquer en intérieur, sur des surfaces dures ou des tapis. Lorsque l’on ressort pour courir par exemple, les surfaces peuvent se montrer plus molles, humides, accidentées… Le risque de chute n’est pas à négliger.

Allez-y doucement

Voilà pourquoi il est préférable de commencer progressivement en évitant les séances de sport très intenses dans un premier temps. Restez à l’écoute de votre corps et évitez de le brusquer. Adaptez vos exercices à votre forme du moment.

Avant chaque session, échauffez-vous soigneusement en effectuant des exercices de faible intensité, pendant 5 à 10 minutes, pour préparer votre cœur, vos muscles et vos articulations : roulements d’épaules, flexions, extensions, etc.

Une dernière chose : vous avez plus de 40 ans et une longue période de sédentarité derrière vous ? Passez par la case médecin, avant de reprendre. D’autant plus si vous fumez, souffrez d’un d’excès de cholestérol, d’un diabète ou d’une hypertension artérielle. Il vous prescrira, le cas échant, une épreuve d’effort pour mesurer votre santé cardiaque et respiratoire. De quoi vous prodiguer ensuite des conseils adaptés à votre condition du moment et sur la façon de l’améliorer, sans risque pour votre cœur.