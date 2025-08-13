Cas de listériose : quels sont les symptômes de la maladie ?

Une fromagerie de la Creuse est au cœur d'un scandale sanitaire après l'identification de 21 cas de listériose dont deux décès. Les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et âgées doivent être particulièrement attentives aux symptômes de cette maladie qui peut être très grave.

21 cas de listériose identifiés dont 18 cas depuis le début du mois de juin. Selon un communiqué du gouvernement et de Santé publique France diffusé mardi 12 août en fin de journée, les autorités sanitaires ont pu établir un lien possible entre ces cas de listériose, qui a entraîné le décès de deux personnes, et la consommation de fromages au lait pasteurisé produits par la société Chavegrand (Creuse). L’ensemble des lots de fromage produits avant le 23 juin 2025 font l’objet d’un rappel massif.

Quels sont les produits rappelés ?

Ce sont tous des fromages à pâte molle et à croûte fleurie au lait pasteurisé de vache (tels que des camemberts ou des crémeux) ou de chèvre (tels que des bûches), qui ont été commercialisés jusqu’au 9 août 2025 par la fromagerie sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’à l’international, sous différentes marques commerciales. Les personnes qui en auraient consommé et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête et des courbatures sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

Qu’est-ce que la listériose ?

La listériose est une infection rare mais potentiellement mortelle, d’origine alimentaire, causée par la bactérie Listeria monocytogenes. Isolée pour la première fois en France en 1918, elle a été décrite comme une nouvelle espèce bactérienne en 1926, rapporte l’Institut Pasteur. En 1982, elle est identifiée comme étant d’origine alimentaire. Aussi est-elle reconnue comme un danger biologie dans l’industrie agro-alimentaire. La listériose est une infection à déclaration obligatoire, ce qui permet sa surveillance nationale.

La bactérie Listeria monocytogenes a la capacité de se multiplier à basse température en présence de fortes concentrations de sel. Ubiquitaire, la bactérie se retrouve dans l’eau, le sol, les végétaux en décomposition et chez de nombreux animaux. « L. monocytogenes a la capacité de contaminer les aliments prêts à consommer et les sites de fabrication des aliments », précise l’Institut Pasteur.

Peut-on reconnaître un aliment contaminé ?

La bactérie est sensible à la chaleur mais elle peut se multiplier lentement dans les réfrigérateurs. Lysteria monocytogenes n’altère pas le goût des aliments, contrairement à d’autres bactéries, ce quie la rend difficile à identifier. « En France, les aliments les plus fréquemment contaminés par Listeria monocytogenes sont les produits laitiers (notamment fromages à pâte molle et au lait cru), les charcuteries (langue, pâté, rillettes), les poissons fumés, certains végétaux, et la viande crue ou peu cuite », souligne l’Institut Pasteur.

Quels sont les symptômes ?

Transmise par l’ingestion d’aliments contaminés, la forme digestive de la listériose, après une incubation de quelques heures à quelques jours, se manifeste par :

des douleurs abdominales ;

des diarrhées,

accompagnés parfois d’un syndrome grippal.

Les formes invasives, caractérisée par la diffusion de bactéries hors du tube digestif, se traduisent par :

une septicémie (infection du sang) ;

une méningo-encéphalite (infection du système nerveux central) : maux de tête, fièvre, nausées, vomissements, parfois des troubles du comportement ;

ou une infection materno-néonatale.

Dans ces formes graves, l’incubation dure de quelques jours à 1 à 2 mois.

Quelles sont les personnes à risque ?

La forme invasive de la maladie touche principalement les personnes âgées, immunodéprimées, les femmes enceintes et les nouveau-nés.

Quels risques particuliers pour les femmes enceintes ?

Chez la femme enceinte, la transmission se fait de la mère au fœtus via le placenta. Elle peut être asymptomatique chez la mère ou se traduire par une fièvre, des contractions et parfois un accouchement prématuré. Selon Santé publique France,

en cas d’infection pendant le premier semestre de la grossesse, elle peut être responsable d’avortement spontané ;

en cas d’infection entre le 6ème et le 9ème mois de grossesse, la listériose peut entraîner un accouchement prématuré et parfois une mort fœtale in utero ;

en cas d’infection tardive pendant la grossesse, la mère peut ne présenter aucun symptôme et la listériose peut ne se manifester que par des signes d’infection chez le nouveau-né.

Quels sont les traitements ?

Après détection de la bactérie à partir d’un site normalement stérile, le traitement consiste en l’administration d’antibiotique.

Quels sont les chiffres ?

Chaque année en France, entre 300 et 400 cas de listériose invasive sont déclarés en France. L’incidence s’élève à 5,6 cas par million d’habitant, en faisant la deuxième cause de mortalité d’origine alimentaire.

Comment prévenir la listériose ?

La prévention chez les personnes à risque consiste à :

éviter la consommation de produits laitiers non pasteurisés ou UHT dont fromage au lait cru, de charcuterie, de viande crue ou peu cuite, de poissons fumés, de coquillages crus, de surimi, de tarama, de poivrons, de persil etde graines germées crues.

enlever la croûte de tous les fromages ;

bien cuire les aliments d’origine animale ;

laver soigneusement les légumes et les herbes aromatiques ;

bien recuire jusqu’à ébullition les produits achetés prêts à consommer.

« Afin d’éviter les contaminations croisées (d’un aliment à l’autre), les aliments crus et cuits doivent être conservés séparément. Les produits préemballés sont préférables aux produits achetés à la coupe, ces derniers devant être consommés rapidement après achat », ajoute l’Institut Pasteur.

Les produits concernés peuvent être identifiés d’après les fiches publiées sur Rappelconso portant la marque de salubrité FR 23.117.001 CE/UE ou auprès des points de vente.

Le producteur a mis en place un numéro vert à destination des consommateurs : 0 800 00 91 80 (de 9h à 19h, 7 jours/7)