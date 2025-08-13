Parentalité : pourquoi la frustration est-elle indispensable chez les enfants ?

Un jeu ? Une glace sur le marché estival ? Bien sûr, il est parfois difficile pour un parent de dire non à son enfant. Pourtant, la frustration fait partie intégrante de son développement. Pourquoi ?

La frustration demeure autant un sujet pour les parents que pour les enfants… Pour les premiers, il s’agit de poser un cadre et de le maintenir. Et du côté des seconds, l’enjeu reste d’apprendre à gérer un non, une interdiction, une opposition. Toujours est-il qu’à en croire Valérie P., psychologue, spécialisée enfance et adolescence, « la frustration est nécessaire au développement de l’enfant ».

Toucher les limites

Celui-ci « a en effet besoin de limites mais à condition qu’elles soient expliquées et bien sûr comprises », poursuit la spécialiste. L’enjeu ? Aider l’enfant à découvrir en quelque sorte que tout n’est pas simple et de façon très schématique, que l’on ne peut pas tout avoir. « L’enfant a besoin de comprendre les limites de son comportement mais aussi celles des autres », développe la psychologue.

Enfant frustré, enfant sécurisé ?

La frustration et le non parental tendent en effet à « le sécuriser sur le plan affectif », tout en contribuant ainsi à développer son autonomie et sa prise d’initiative. Au-delà, se cache également son futur rapport à l’échec – qu’il ne devra pas forcément redouter mais intégrer dans un champ des possibles – et sa capacité à affronter les obstacles. Et ainsi à persévérer face aux difficultés. Y compris à l’âge adulte.

Garder le cap

Face à une colère de frustration, tout l’enjeu pour les parents réside donc dans le fait de ne pas déroger au cadre fixé. « Il s’agit de ne pas céder mais aussi d’expliquer le non ». Illustration : le petit souhaite une glace sur le marché ? « C’est non, comme nous nous l’étions dit avant de partir parce que ce n’est pas l’heure ». Et le cas échéant, de laisser une porte ouverte au lendemain, à une heure différente. Et la psychologue de conclure : « il reste néanmoins important de bien reconnaître la colère et de la légitimer (« tu as le droit », « je comprends… ») ». Sans pour autant céder à la première larme. Et gardez bien à l’esprit, que ce n’est pas en le comblant que votre enfant sera le plus heureux du monde.