Augmentation des troubles mentaux : une étude établit un lien direct avec la pollution

La réduction de la pollution, conformément au plan d’action « Zéro pollution » de l’Union européenne, pourrait améliorer la santé mentale à travers l’Europe. C’est ce qui ressort d’un rapport publié par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) le mardi 3 mars.
Depuis 25 ans, l’Europe fait face à une augmentation alarmante des troubles de santé mentale. En 2023, ceux-ci représentaient la sixième cause de morbidité dans l’UE et la huitième cause de décès.
Si les facteurs génétiques, socio-économiques, psychologiques et liés au mode de vie sont bien connus pour influencer la santé mentale, les chercheurs s’intéressent de plus en plus à un autre facteur potentiel : les différentes formes de pollution.
L’étude de l’AEE souligne plusieurs corrélations préoccupantes concernant la pollution de l’air :
Le bruit, souvent sous-estimé comme polluant, montre également des liens avec les troubles mentaux :
L’exposition aux substances chimiques toxiques présente également des risques pour la santé mentale :
Si ces résultats soulignent l’urgence de réduire la pollution, ils mettent également en évidence le potentiel des solutions fondées sur la nature pour promouvoir la santé mentale. L’approche « Une seule santé » (One Health), qui reconnaît l’interconnexion entre la santé humaine, animale et environnementale, prend tout son sens dans ce contexte.
Ainsi, les solutions fondées sur la nature peuvent favoriser la santé mentale, l’activité physique et la cohésion sociale grâce à l’accès aux espaces verts et bleus (activités nautiques ou à proximité de l’eau). Par ailleurs, des approches thérapeutiques fondées sur la nature ont démontré des effets bénéfiques : le jardinage, l’exercice en plein air et les « bains » de forêt…
Le rapport de l’AEE renforce la pertinence des objectifs du plan d’action « Zéro pollution » de l’UE. En réduisant la pollution et en élargissant l’accès à la nature, l’Europe pourrait contribuer à améliorer le bien-être mental de millions de personnes.
Source : https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/exposure-to-pollution-linked-to-depression-anxiety-and-other-mental-health-issues
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet