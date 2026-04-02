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Autisme chez l’adulte : 8 signes évocateurs

02 avril 2026

La journaliste et animatrice Maïtena Biraben s’est récemment confiée sur un moment clé de sa vie : son diagnostic d’autisme à 57 ans. Un bouleversement personnel qui éclaire d’un jour nouveau son parcours. Quels signes l’ont conduite à consulter ? Quels tests permettent de poser le diagnostic à l’âge adulte ? Réponses à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le 2 avril.

« Cela fait 28 ans que je cherche à comprendre ce qui dysfonctionne chez moi », confie Maïtena Biraben. Depuis longtemps, elle se sentait « différente », avec ce sentiment persistant d’être « à part ». Le déclic est survenu lors d’un échange sur son média Mesdames avec une femme « HPI et autiste ». Ce moment, raconte-t-elle, a été un véritable électrochoc : « ça s’est brisé en moi ».  En lisant par la suite sur l’autisme, elle dit s’être reconnue « de façon brutale », comme si elle s’était « pris un bus dans la tronche ».

 

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Une publication partagée par Mesdames (@mesdames.media)

L’autisme chez l’adulte, souvent invisible

L’histoire de Maïtena Biraben met en lumière un fait important : l’autisme ne disparaît pas à l’âge adulte, mais il se manifeste souvent différemment. Chez les adultes, et en particulier les femmes (qui sont encore largement sous-diagnostiquées), il peut être longtemps passé sous silence.

Quels signes qui peuvent éveiller les soupçons d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ?

  • des difficultés sociales et relationnelles : comprendre les codes sociaux, saisir le second degré ou l’humour peut être un vrai défi. Cela entraîne souvent des malentendus ou un sentiment d’être « à côté » ;
  • une empathie différente : il ne s’agit pas d’un manque de sensibilité, mais d’une autre manière de percevoir et d’exprimer les émotions. Maïtena Biraben raconte d’ailleurs avoir souvent été perçue – de façon incompréhensible pour elle – comme « cassante »,  « hyper raide»;
  • une hypersensibilité sensorielle : lumière, bruits, odeurs ou textures peuvent vite devenir sources de malaise ;
  • des routines et des rituels rassurants : répéter certaines actions, suivre le même trajet tous les jours ou planifier chaque détail aide la personne souffrant d’une trouble autistique à gérer l’imprévu ;
  • des centres d’intérêt et des passions intenses dans un domaine bien précis ;
  • des compétences sur-développées (mémoire, repérage rapide d’erreurs ou d’incohérences, compétences artistiques…). Entre 10 et 30 % des adultes autistes présenteraient des compétences nettement supérieures à la moyenne ;
  • des troubles du sommeil et une anxiété. 70 % des personnes atteintes d’autisme présentent des problèmes de sommeil ;
  • une prosodie. En clair, une intonation de voix bien particulière. Soit très monotone ou au contraire des difficultés à gérer le volume de la voix. Ainsi certains pourront-ils parler fort dans des endroits ou la discrétion est de rigueur (bibliothèque…).

Comment se fait le diagnostic ?

Maitena Biraben insiste sur le fait que, la concernant, il s’agit bien d’un diagnostic posé et non d’une simple auto-identification. En effet, il n’existe pas sur Internet de questionnaire d’auto-diagnostic des troubles du spectre de l’autisme.

Sur le plan médical, elle précise avoir passé des évaluations auprès d’une psychologue clinicienne, ensuite validées par un psychiatre. Ce parcours comprend entretiens, tests psychométriques et observation des interactions sociales.

Ces évaluations peuvent être effectuées dans un Centre Ressources Autisme (CRA), dans certains hôpitaux ou auprès de praticiens spécialisés. Les associations locales peuvent aussi aider à s’orienter dans ce parcours encore semé d’embûches.

  • Source : https://www.autismeinfoservice.fr/

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

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