Aux toilettes, scroller sur son téléphone augmente le risque d’hémorroïdes

08 septembre 2025

Une habitude quotidienne apparemment anodine pourrait avoir des conséquences inattendues sur notre santé. Des chercheurs viennent de démontrer un lien entre l'utilisation du smartphone aux toilettes et le risque d'hémorroïdes.

Les hémorroïdes sont une affection qui se caractérise par des veines gonflées dans la région anale ou rectale. A la clé, une sensation désagréable, des douleurs et des saignements.

Les premières causes sont la constipation, la grossesse et la perte de tonus des tissus avec l’âge. Mais d’autres plus inattendues méritent que l’on s’y intéresse.

Le téléphone aux toilettes, mauvaise idée

Si les médecins soupçonnaient depuis longtemps un lien entre l’utilisation du smartphone aux toilettes et le risque d’hémorroïdes, peu d’études scientifiques avaient jusqu’à présent approfondi cette relation.

Pour combler cette lacune, une équipe de chercheurs du Beth Israel Deaconess Medical Center (Boston), dirigée par Chethan Ramprasad, a mené une étude auprès de 125 adultes qui devaient réaliser une coloscopie de contrôle.

Les participants ont répondu à un questionnaire sur leurs habitudes de vie et leurs comportements aux toilettes. Parallèlement, la présence d’hémorroïdes a été évaluée chez chacun des volontaires.

Premier enseignement de cette étude dont les résultats ont été publiés dans la revue scientifique PLOS One : deux participants sur trois ont déclaré utiliser leur smartphone aux toilettes (avec une proportion plus élevée chez les plus jeunes).

Autre résultat sans appel : les personnes qui utilisent leur smartphone aux toilettes présentent un risque d’hémorroïdes supérieur de 46 % par rapport à celles qui ne le font pas.

Toilettes, hémorroïdes, quel rapport ?

Le fait de scroller sur son téléphone a un impact direct sur le temps passé sur la cuvette : 37 % des utilisateurs de smartphone restent plus de 5 minutes aux toilettes, contre 7 % des non-utilisateurs.

Pour les auteurs, ce n’est pas le fait de pousser aux toilettes qui serait lié à l’augmentation du risque d’hémorroïdes. Mais bien le temps passé en position assise. Ce qui pourrait augmenter la pression dans les tissus anaux et favoriser le développement d’hémorroïdes.

« Cette étude renforce le conseil de laisser les smartphones à l’extérieur des toilettes et d’essayer de ne pas passer plus de quelques minutes à la selle, lancent les auteurs. Si cela prend plus de temps, demandez-vous pourquoi. Est-ce parce que l’évacuation était vraiment difficile, ou parce que votre attention était ailleurs ? »

  • Source : https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0329983&utm_source=pr&utm_medium=email&utm_campaign=plos006

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

